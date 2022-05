Lyt til artiklen

Et midaldrende forældrepar har ifølge politiet givet deres fire børn en rædselsfuld start på livet.

Onsdag vil parret stå tiltalt i Københavns Byret for en række grove overtrædelser af straffeloven, som ifølge anklagemyndigheden skal udløse mindst fire års fængsel.

Ikke alene er de begge anklaget for igennem otte år på forskellig vis at have udsat de fire små børn for vanrøgt eller nedværdigende behandling i hjemmet.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er to af børnene også gennem en længere årrække i deres første år af livet blevet udsat for et massivt seksuelt misbrug, som både deres mor og far har begået.

En lille søn blev ifølge tiltalen udsat for både adskillige samlejer med sin mor, gentagne anale samlejer med sin far, ligesom sønnen blev udnyttet til at udføre oralsex på dem begge, indtil han var otte år gammel.

Det havde blandt andet den konsekvens, at han pådrog sig kønssygdommen gonorré i svælget.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, om det var den omstændighed, der fik myndighederne til at interesse sig for forholdene i familien.

En lillesøster var ifølge anklageskriftet også i en længere årrække i familiens hjem blevet udsat for samlejer »et ukendt antal gange« af begge forældre, indtil hun fyldte syv år.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har også tiltalt forældrene for at have forøvet vanrøgt eller nedværdigende behandling af de fire børn ved »kontinuerligt og som et led i opdagelsen« at have udøvet vold mod dem.

Når de er blevet afhørt af politiet, har børnene blandt andet kunnet fortælle, hvordan de i flere tilfælde er blevet slået med lussinger i ansigtet og på kroppen, ligesom en lille datter i gentagne tilfælde blev slået på numsen, til hun begyndte at græde.

En storebror fik i flere tilfælde ifølge tiltalen sat gaffatape på munden, når han græd eller larmede, og i nogle tilfælde fik børnene angiveligt også uberettiget sovemedicin.