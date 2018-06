Gennem en periode på godt otte år har et forældrepar fra Sjælland angiveligt udøvet grov vold mod parrets tre børn ugentligt.

Et forældrepar fra Sydsjælland er ved Retten i Nykøbing Falster blevet tiltalt for efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have udøvet grov vold med karakter af mishandling mod parrets tre fælles børn i perioden fra 2010/2011 og frem til til februar 2018.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, blev to af parrets børn ugentligt udsat for voldelige overgreb, mens det for det tredje barns vedkommende angiveligt skete dagligt. Volden blev ifølge politiets anklageskrift udøvet i afstraffelsesøjemed og skete desuden systematisk, mens de tiltalte overværede den andens vold uden at gribe ind.

i løbet af knap otte år lange periode skulle den ene af de to tiltalte angiveligt blandt andet have tildelt to af parrets børn så hårde slag i hovedet med knoerne, at den ene af børnene frygtede, at hendes hjerne ville tage så meget skade, at hun ville dø af det.

Derudover har den tiltalte ifølge anklageskriftet taget så hårdt fat i alle tre børn, at de adskillige gange har fået 'blodunderløbne' mærker, ligesom den ene af de tre børn angiveligt er blevet trukket i nakkehårene fra stuen og ind på et værelse i familiens hjem.

Begge de tiltalte skulle desuden have tildelt de tre børn slag med flad hånd flere steder på kroppen og i ansigtet.

Alle tre børn har ifølge anklageskriftet haft særdeles kraftige smerter, 'blodunderløbne' mærker og konstant angst for yderligere vold, mens den ene af de tre børn frygtede for sit liv som følge af forældrenes overgreb.

Når sagen om kort tid kommer for retten, vil forældreparret blive mødt med en påstand om fængselsstraf.