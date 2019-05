Et forældrepar på henholdvis 33 og 23 år er blevet anholdt og sigtet for vold med døden til følge på deres nyfødte datter.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i et opslag på Twitter.

Forældreparret blev fredag fremstillet bag lukkede døre i grundlovsforhør i retten i Glodstrup og efterfølgende fængslet i fire uger.

B.T. har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, som oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer, da de stadig efterforsker sagen.