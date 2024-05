En mor og far er blevet idømt mere end et års fængsel ved Retten i Hjørring for at give opioid til deres baby.

En 31-årig kvinde og en 31-årig mand er tirsdag ved Retten i Hjørring blevet dømt skyldige i at have givet deres lille datter en stærkt vanedannende form for medicin.

Det oplyser specialanklager Mette Bendix.

Forældreparret er dømt for grov vold og for at have udsat deres datter for legemsangreb af særligt farlig karakter ved give deres baby præparatet OxyContin, der indeholder oxycodon, som er et såkaldt opioid, uden at der var en lægefaglig begrundelse.

Det skete fra 23. november 2022 til 18. december 2022, hvilket var inden, den spæde pige var fyldt ét år. Af anklageskriftet fremgår det, at hun fik medicinen flere gange dagligt.

Hun endte desuden med at tilbringe sin første juleaften på hospitalet, fordi hun på grund af medicinen fik abstinenser, der var behandlingskrævende.

Kvinden er idømt et år og tre måneders fængsel, og manden er idømt et år og fire måneders fængsel. Manden har fået en højere straf, fordi han har en tidligere betinget dom.

De tog sig begge betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

Det var en dommer og to domsmænd, der tog stilling til sagen. I sådanne sager kan der maksimalt blive udmålt en straf på 3 år og 11 måneder.

Mette Bendix oplyser, at hun gik efter en straf på et år og otte måneder til manden og et år og seks måneder til kvinden.

OxyContin er et opioid, der virker smertestillende. Det anvendes ved moderate til stærke vedvarende smerter, når andre midler ikke er nok. Medicinens virkning er omkring 12 timer.

Misbrug af opioider har i den seneste tid haft stort politisk fokus. Stofferne findes i en række receptpligtige lægemidler, men misbruges blandt andet af unge i forskellige sammenhænge.Hvert år er opioider årsag til adskillige indlæggelser og enkelte dødsfald.

/ritzau/