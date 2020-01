Retten i Svendborg har fredag fængslet et forældrepar, som blev anholdt i Tyskland på vej til Iran med søn.

Tidligere på måneden hentede et forældrepar deres fireårige søn hos den plejefamilie, hvor drengen var anbragt, og rejste ud af landet.

Planen var efter anklagemyndighedens opfattelse at rejse til Iran med drengen.

Fredag er begge forældre blevet fængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.

Anklager Stephanie Reby fra Fyns Politi kan over for Ritzau ikke røbe, hvad der kom frem under retsmødet, da det blev holdt for lukkede døre. Men hun vil gerne fortælle om sagens hovedtræk.

- Der er tale om et ungt forældrepar, de er født i 1985 og 1992, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 215 og for frihedsberøvelse, fortæller anklageren.

Straffelovens paragraf 215 handler om, at man ikke må forhindre forældre - eller i dette tilfælde den myndighed, som har ansvar for barnet - i at udøve denne myndighed.

Parret stammer fra Iran, og ifølge sigtelsen mod dem, var det også her de var på vej hen, da de 10. januar blev anholdt i lufthavnen i Hamburg i Tyskland.

Anholdelsen skete, cirka et døgn efter at parret havde hentet drengen hos plejefamilien, som bor i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Selve afhentningen af drengen foregik udramatisk, men fordi de har fjernet barnet fra der, hvor myndighederne har bestemt, det skal være, og fordi det har varet mere end nogle timer, er de også sigtet for frihedsberøvelse, fortæller Stephanie Reby.

Parret, der er hjemmehørende i Vordingborg Kommune, har været frihedsberøvet i Tyskland siden anholdelsen.

Drengen blev umiddelbart efter anholdelsen bragt tilbage til plejefamilien.

