Allerede inden, hun blev født, var hun uønsket. Hendes forældre prøvede flere gange at ende hendes liv, mens hun var i maven.

Ikke desto mindre kom hun til verden 4. marts sidste år. Men hendes liv blev kort. Syv uger fik hun, før hun ifølge anklagemyndigheden blev dræbt.

Fredag blev sagen, hvor en 24-årig kvinde og hendes 33-årige ægtemand sidder tiltalt for drabet på deres datter, indledt ved Retten i Glostrup.

Klem, slag og rusk kostede den lille pige livet.

Ved obduktion konstaterede retsmedicineren 31 brud på ribbenene og et kraniebrud, der medførte sammenklapning af lungerne, iltmangel samt svære hjerneskader.

Forældrene nægter sig skyldige, men senioranklager Morten Frederiksen mener at kunne bevise, at de i forening eller efter aftale tog livet fra deres datter.

Under fredagens retsmøde fortalte den tiltalte irakiske kvinde, at hun var blevet gift med den 33-årige mand i juni 2018. Ægteskabet var arrangeret af hendes forældre.

Hun flyttede til Danmark, og i oktober søgte hun opholdstilladelse. Samtidig fandt hun ud af, at hun var gravid.

»For mig er det en naturlig del af ægteskabet, at man bliver gravid. Men min mand ønskede ikke barnet,« forklarede kvinden.



Hun uddybede, at den manden sagde, at hvis barnet var en pige, skulle hun tage hende med til Irak. Han ville ikke have ansvar for en pige.



Parret begyndte at afsøge mulighederne for en abort.

Flere gange eftersøgte de misoprostol-piller og andre midler, der kan udløse en abort. Hvert forsøg mislykkedes.

Indtil slutningen af februar.

Kvinden havde forinden været i Irak, hvor hun havde skaffet misoprostol-piller. Piller, hun spiste efter hjemkomst.

Hun husker ikke, hvornår hun tog pillerne, men 4. marts begyndte hun at bløde fra underlivet. Hun blev indlagt på Herlev Sygehus, hvor personale satte fødslen i gang. Tre måneder før termin.

Samme dag kom datteren til verden ved kejsersnit. 850 gram.

Datteren blev straks flyttet til Rigshospitalet, hvor læger konkluderede, at hun efter omstændighederne havde det godt.

De kommende uger besøgte forældrene - mest moderen - barnet dagligt, men tog hjem og sov om natten. De fik at vide, at datteren var i bedring, og det generede ægtemanden:

»Jeg sagde, at han skulle tage sig i agt og ikke lægge en hånd på hende,« forklarede tiltalte i retten.

Men den 26. marts fandt hun sin ægtemand med hænderne om den lille datter. Han klemte hende, forklarede hun:

»Hun kunne ikke trække vejret. Hun skiftede farve og blev blå.«

Personalet fik stabiliseret barnets vejrtrækning. Men 2. april var den gal igen. Lægerne havde fundet ud af, at pigen havde punkteret en lunge.

Hun blev lagt i respirator, og det var også her hun lå, da hun 25. april trak vejret for sidste gang.

I maj blev parret anholdt. De har siddet varetægtsfængslet siden..

Mandag skal den tiltalte kvinde afgive resten af sin forklaring, ligesom også den tiltalte mand får ordet. Også et tocifret antal sundhedspersonale skal vidne.

Der er afsat seks dage til retssagen, der bliver behandlet ved et nævningeting. Man forventer, at der falder dom i sagen 23. januar.