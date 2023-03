Lyt til artiklen

Afmagt, udmattelse, gråd.

Tiden efter fødslen af to tvillingepiger satte tydelige spor i et forældrepar, der i dag er tiltalt for alvorlig mishandling af pigerne.

»Vi syntes, at det var hårdt og kæmpede med søvnmangel. Børnene var meget vågne. Jeg havde behov for at få hjælp,« siger den 33-årige mor i retten.

Forældrene sidder i disse dage på anklagebænken i Retten på Frederiksberg.

De er tiltalt for at have mishandlet deres døtre så groft, at den ene af pigerne afgik ved døden to måneder gammel. Den anden fik 18 knoglebrud.

Forældrene nægter sig hver især skyldige i at have mishandlet pigerne eller været vidende om, at den anden forælder skulle have gjort det.

Moren har forklaret, at hun i dag har ræsonneret sig frem til, at faren må have stået bag volden.

Hun har også fortalt, at faren var »helt ude i tovene«.

Men under dagens retsmøde retter farens advokat en række kritiske modspørgsmål til moren.

Han hiver blandt andet en afhøringsrapport op, hvor moren skal have sagt til politiet, at begge forældre havde oplevet afmagt og lagt pigerne fra sig med ordene 'nu skrider jeg'.

Og en anden afhøringsrapport, hvor moren skal have sagt, at begge forældre havde haft en følelse af at måtte kaste håndklædet i ringen.

Farens forsvarer vil vide, om det er korrekt, at de begge var pressede, og at det ikke kun var faren, som hun ellers har givet udtryk for i retten.

Kvinden har svært ved at svare på det, og hvorfor hun har sagt sådan til politiet.

»Jeg tror bare, at det var en måde at sætte store ord på, at lige nu var det hårdt,« siger hun.

Farens advokat fremlægger også lægenotater, der kaster lys over, at moren har fået antidepressiv medicin og haft angst gennem en årrække.

Efter tvillingernes fødsel blev det lægeligt vurderet, at der var behov for at følge hendes psykiske tilstand.

Hun blev også screenet af en sundhedsplejerske, som blandt andet spurgte ind til klassiske depressive symptomer.

Kvinden forklarer i retten, at det skyldtes farens dårlige situation.

»Vi havde brug for støtte til at komme igennem det her, så det ikke eskalerede,« fortæller hun.

Kvinden forklarede under første del af sin forklaring tirsdag, at hun ikke har set faren gøre pigerne noget, men at det må være eneste forklaring.

»Jeg tror, at det er sket, når jeg har sovet. Jeg tror, at det er sket i afmagt, når pigerne har grædt, og han har været magtesløs, fordi han ikke kunne aflevere dem til mig,« forklarede hun tirsdag.

Farens forsvarsadvokat spørger, om hun har overvejet, om hun selv kunne have påført pigerne skaderne.

»Jeg har haft mange tanker. Kunne det have noget at gøre med måden, jeg har løftet på om natten og i barnevognen,« siger hun.

»Jeg har prøvet at visualisere. Jeg har ikke kunnet se det for mig. Jeg ved, at jeg ikke har gjort det,« fortsætter hun.

Tiltalen mod forældrene går på, at de har rusket og klemt døtrene om brystkassen, så de begge fik knoglebrud, mens den ene fik hjerneblødning og døde.

Mishandlingen skal have fundet sted i deres hjem i københavnsområdet og under en indlæggelse på Hvidovre Hospital i løbet af de første to måneder af pigernes liv i sensommeren 2020.

I retten er der blevet fremlagt flere billeder og lægelige vurderinger, der dokumenterer, at pigerne havde røde og blå mærker allerede kort efter deres fødsel og frem til anholdelsen af forældrene i begyndelsen af oktober.

Der er kold luft mellem forældrene i retssalen. De hilser ikke på hinanden, og moren har forklaret, at de ikke har talt sammen siden anholdelsen.

Der er afsat 12 retsdage til sagen, og der ventes dom 30. marts.