En dygtig politihund fra Nordjyllands Politi har sikret en lykkelig udgang på en hver forælders største mareridt. En treårig dreng forsvandt fra sine bedsteforældres landejendom ved Gedsted og var væk i mere end to timer, men blev lykkeligvis fundet af en af politiets hunde. Det skriver Nordjyske.

Ved ni-tiden onsdag formiddag var den treårige dreng ude at lege på gårdspladsen på ejendommen, men da bedsteforældrene kigger ud, så er drengen væk. Bedsteforældrenes egen hund er også forsvundet.

»Bedsteforældrene ledte selvfølgelig i området, men da drengen ikke var at se, slog de hurtigt alarm,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til Nordjyske.

Politiet sender umiddelbart hele fire patruljer, da ejendommen ligger tæt ved vandet og tæt på den meget befærdede Viborgvej. To steder, som udgør en voldsom fare for en treårig.

I første omgang leder patruljerne uden held og politiet er derfor på nippet til at sende helikopter og drone i luften. Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi forklarer så, at en af politiets hunde får en svag fært af den lille dreng.

Da politiet følger sporet, finder de både den treårige og bedsteforældrenes hund. På de mere end to timer er de kommet to en halv kilometer væk fra gårdspladsen, hvor de forsvandt.

Karsten Højrup Kristensen forklarer, at den lille dreng ikke selv havde opdaget, at han var væk, og at der var fare på færde, men blot gik og hyggede sig med bedsteforældrenes hund. Forældrene derimod var ovenud lettede.

Karsten Højrup Kristensen forklarer, at det også var en meget glædelig oplevelse for politifolkene, som var overrasket over, at den lille dreng var kommet så langt væk på relativ kort tid.