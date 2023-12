»Vores største frygt var, at det her kunne ske. Og så skete det.«

Sådan lyder det fra forældrene til en af de børn, der har været udsat for krænkelser af en 45-årig handicapchauffør.

Handicapchaufføren blev i midten af november idømt otte måneders fængsel for en lang række blufærdighedskrænkelser begået mod adskillige piger helt ned til treårsalderen, der på den ene eller anden måde var i hans varetægt.

Seks af forholdene er relateret til hans job som handicapchauffør, hvor han fra 2019 og i et år frem har taget utallige krænkende billeder af børn i deres undertøj, der var betroet ham i kraft af hans job som handicapchauffør gennem kommunen.

»Vi stolede på ham. Han virkede rigtig flink, og vores datter var utrolig glad for ham. Man tænker jo ikke, at en chauffør, som vi har kendt så længe og både har givet fødselsdagsgaver og julegaver, kunne finde på det her,« fortæller forældrene om den handicapchauffør, der igennem fem år kørte med deres i dag 11-årige datter.

De ønsker at være anonyme af hensyn til sagens karakter og af hensynet til deres datter og de andre børn, men B.T. er bekendt med deres identitet.

Forældrene forklarer, at deres datter er mentalt retarderet og er oppe i hovedet som et 18 måneder gammelt barn. Fra da hun var fire år gammel, begyndte hun at køre med handicapchaufføren.

»I de første to år, hvor hun havde brug for den kørsel, der valgte vi faktisk selv at køre hende, lige præcis fordi vi var nervøse for, sådan noget her kunne ske.«

»Hun er handicappet, har ikke noget sprog og er ret forsvarsløs, og man læser jo desværre om mange overgreb mod handicappede.«

Og mareridtet blev til virkelighed.

For 9. december 2022 fik familien et opkald fra Nordsjællands Politi, hvor de fik at vide, at deres datter var en del af en omfattende sag om blufærdighedskrænkelser, hvor seks børn fra bussen var involveret.

Mere konkret fik forældrene at vide, at der var blevet fundet tre billeder af deres datter i hendes undertøj fra en af busturene på handicapchaufførens mobiltelefon. Billederne var taget i perioden 17.-18. september 2020.

»Det er én dag ud af den her femårs periode, hvor han skulle have taget et par billeder af hende. Og der kan vi jo ikke lade være med at tænke, at det formentlig ikke er første gang, det er sket.«

Forældrene fortæller, at deres datter var den første til at blive samlet op hver morgen i de fem år, og den sidste, der blev sat af, hver eftermiddag.

»Så hun har været alene med ham hvert fald i en time hver dag. Det er jo, hvad politiet har kunne bevise, så jeg håber da ikke, hun har været udsat for mere end det. Men den tanke er lidt svær at slå ud af hovedet.«

I dag har deres datter fået en ny chauffør fra kommunen.

»Men den her episode har sat sig dybt i os. Så vi har jo sagt til kommunen, at vi helst ser, det er kvinder, der kører med vores pige. Og det kan de ikke 100 procent love os, men de prøver at efterkomme det. Så det er en start,« lyder det fra forældrene.

Foruden at have taget billeder af seks børn fra bussen i forbindelse med hans job som handicapchauffør, blev han også dømt for at have forgrebet sig på en blot femårig pige på en adresse i Gilleleje, ligesom han satte skjult kamera op på badeværelset for at filme pigerne, der kom i hjemmet, når de gik i bad eller sad på toilettet.

Manden tilstod alle forhold i sagen og blev idømt otte måneders fængsel.

