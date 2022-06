Lyt til artiklen

Moren holder en pistol for sin datters pande.

Hun skal ikke sige mere. Ellers får hun at se, hvad der sker, lyder truslen fra moren.

Det er en af anklagerne mod en 38-årig kvinde, der tirsdag sidder på anklagebænken i retten i Glostrup.

Moren er anklaget for at have mishandlet sin dansk-pakistanske datter gennem flere år, sendt hende på genopdragelsesrejse til Pakistan, holdt hende indespærret og forsøgt at tvangsgifte hende bort.

Men det hele er en løgn, datteren har fundet på, siger moren, der nægter sig skyldig i alle anklager.

»Hun lyver. Man ved ikke, hvad hun kan finde på,« siger kvinden i vidneskranken.

Hendes stemme knækker.

Datterens stedfar er også tiltalt for at have medvirket til mishandlingen og indespærringen i Pakistan samt for selv at have mishandlet datteren.

Den gråhårede, kortklippede mand i grå skjorte og med briller nægter sig også skyldig i alle anklager.

Moren skal have mishandlet datteren gennem en årrække, siden datteren var omkring 13 år.

Ifølge anklageskriftet har hun blandt andet slået datteren med et strygejern, banket hendes hoved mod en håndvask, truet hende med en pistollignende genstand og givet hende adskillige knytnæveslag og lussinger.

Ifølge anklagerne skal moren også have snøret en ledning om halsen på hende og sagt noget i stil med, at »hun havde bragt hende ind i den her verden, og hun kunne tage hende ud af den igen.«

Moren svarer prompte »nej« eller »aldrig« eller »hvorfor skulle jeg gøre det?«, når hun i retten bliver spurgt ind til de enkelte episoder, hun er anklaget for.

Hun er en kvinde med langt mørkt hår, der taler ivrigt og hurtigt.

Hun taler dansk, men nogle gange slår hun over i engelsk eller får oversat enkelte sætninger af en tolk, når hun skal forklare sig.

Moren mener, at datteren har ladet sig inspirere af blandt andet en dokumentar og anklaget hende for det samme som i dokumentaren.

»Det er præcis de ting, der foregår med mig nu. En pige bliver mishandlet af sin familie (i dokumentaren, red.),« forklarer moren i retten.

Moren fik datteren med en etnisk dansk mand, og siden blev hun gift med den medtiltalte pakistanske mand.

Han blev datterens stedfar, parret fik børn sammen, og familien boede i mange år på den Københavnske Vestegn. Hele familien har dansk statsborgerskab.

Da datteren var omkring 15 år gammel, tog moren og datteren fra Danmark til Pakistan.

På det tidspunkt var moren og stedfaren gået fra hinanden, og datteren havde store problemer i Danmark, lyder forklaringen i retten.

Ifølge moren og dokumenter, der er blevet fremvist under retsmødet, blev datteren mobbet, havde psykiske problemer og var røget ind i et dårligt miljø med blandt andet stoffer.

Og så tog de af sted i begyndelsen af 2017.

»Jeg ville gøre nogle ting for at beskytte hende og vise hende, at hun ikke er alene. Jeg elsker hende og vil gøre alt for hende,« siger moren.

Anklagemyndigheden mener, at rejsen til Pakistan kort efter udviklede sig til at være en genopdragelsesrejse, og at moren og stedfaren var sammen om at holde datteren indespærret i forskellige huse i Pakistan.

Stedfaren besøgte Pakistan flere gange, mens moren og datteren var der, og ifølge anklagemyndigheden medvirkede han også til indespærringen via kommunikation mellem Danmark og Pakistan.

Men det er heller ikke rigtigt, at datteren blev holdt indespærret i Pakistan, fastslår moren i vidneskranken.

»Hvis hun ville, kunne hun sagtens komme ud,« siger hun.

Moren forklarer, at de boede sammen i Pakistan, og at datteren havde sit eget værelse, som ikke var aflåst.

Datteren gik også i skole noget af tiden og rendte ud med venner, lyder det.

En del af anklagen går på, at den unge pige var låst inde og ikke havde adgang til telefon eller internet i en periode på to og et halvt år.

Men det nægter moren også.

Under retsmødet viser morens forsvarsadvokat flere billeder og videoer, hvor man blandt andet ser den unge pige sidde med en iPhone, køre rundt i bil med venner og spise på restaurant.

Anklagemyndigheden mener også, at moren og stedfaren forsøgte at tvangsgifte datteren væk til et familiemedlem, da hun var blot 15 år. Men moren gentager:

»Det passer ikke, hvad hun siger.«

Det passer heller ikke, at hun skal have sagt til datteren, at kvinderne i deres familie kun »forlod huset som brude eller lig«.

Eller at der skulle være tradition for at blive gift med familiemedlemmer.

»Så havde jeg været et lig. Så havde min familie i Pakistan dræbt mig, da jeg besluttede at blive gift med en kristen mand fra Danmark,« siger hun.

Da den unge kvinde og moren havde været i Pakistan i omkring tre år i 2020, udspillede der sig ifølge anklagemyndigheden flere voldsomme episoder.

Det er her, moren skal have sat en pistollignende genstand for datterens pande.

Hun skal også have sparket hende i ansigtet, slået hende med en træbøjle og et strygejern og hevet hende i håret.

I efteråret 2020 flygtede den unge kvinde, ifølge Anklagemyndigheden, og kom tilbage til Danmark efter at have fået hjælp fra den danske ambassade.

Moren forklarer, at det var datterens stedfar, der købte flybilletten til hende, og at det var hende selv, der kørte hende i lufthavnen.

Adspurgt, om hun var enig i, at det var en god idé, at datteren kom tilbage til Danmark, svarer hun:

»Enig. Det er derfor, han har købt billetterne.«.

Under retsmødet forholder stedfaren sig roligt. For det meste kigger han ned i bordet eller på papirerne foran sig.

Han mangler stadig at give sin forklaring, ligesom datteren også fortsat mangler at give sin version for retten.

Der er afsat fem retsdage til sagen, og sagen forventes afsluttet i slutningen af juni.