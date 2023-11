Det var nogle berørte forældre med tårer i øjnene foran retten i Herning, da deres 23-årige søn tirsdag blev varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Fængslet for at have dræbt en 26-årig mand på et forsorgshjem for unge i Lund ved Herning natten til tirsdag.

Mere konkret er den 23-årige sigtet for at have stukket den 26-årige adskillige gange på kroppen, som førte til, at han døde på stedet. Den 23-årige nægter sig skyldig, skriver TV Midtvest.

Både den afdøde og formodede gerningsmand har en tilknytning til forsorgshjemmet Potentialehotellet, hvor drabet fandt sted.

Ifølge mediet var forældrene til den sigtede mødt op til grundlovsforhøret, hvor de oplyste, at deres søn kun havde været på forsorgshjemmet i en uges tid, før den tragiske hændelse fandt sted.

Med tårer i øjnene forklarede de til mediet, at deres søn tidligere har været fængslet, og at han havde nogle misbrugsproblemer i form af kokain og hash.

Forældrene slog derfor fast over for mediet, at knivdrabet kan have relation til stoffer og penge.

Det er endnu uvist, hvad et eventuelt motiv har været, og hvad den sigtede selv har forklaret under grundlovsforhøret, da der blev begæret dørlukning.

Læs også Efter knivdrab: 'Det er helt igennem forfærdeligt'

Det var kort før klokken 02.00 natten til tirsdag, at knivdrabet skete.

»Jeg blev ringet op og spurgt ind til nogle ting, der gjorde, at jeg bare måtte tage afsted. Jeg var ikke i tvivl om, at det var alvorligt,« lød det tirsdag fra forstander Søren Wistrup til B.T.

»Det er helt igennem forfærdeligt, at sådan noget her kan ske. Vi fokuserer jo netop på at skabe gode relationer her på stedet og forsøger at få ting løst for de hjemløse.«

Potentialehotellet er et hjem for unge hjemløse mellem 18-30 år, der har brug for en stabil og tryg hverdag. I øjeblikket huser forsorgshjemmet 14 unge, hvor der er ni ansatte.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.