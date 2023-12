Flere drenge har angiveligt udsat en 15-årig dreng for forskellige typer vold i et frikvarter.

Derfor har forældrene til den 15-årige indgivet en politianmeldelse.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 15-årige dreng kom 'lettere' til skade under episoden, fremgår det af politiets pressemeddelelse.

'Nu har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget en anmeldelse og er derfor i gang med at undersøge sagen nærmere og skal ud på skolen for at klarlægge hændelsesforløbet og tale med vidner til episoden.'

'Vi er i tæt dialog med skoleledelsen'. skriver de i pressemeddelelsen.

Hændelsen skulle have fundet sted den 29. november i et frikvarter på en skole i Sønderborg-området.