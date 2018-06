Den 25-årige mand, der torsdag eftermiddag tilsyneladende blev bortført ved et dramatisk skuddrama for øjnene af politiet på Husum Torv i København, er efter alt at dømme stadig i live og har det godt.

»Vi har i hvert fald fået en henvendelse fra hans forældre, der fortæller, at han lørdag ringede til dem og fortalte, at han havde det godt,« oplyser politikommissær Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet.

Klik her og se mere TV fra Localeyes.dk

»Vi har også selv forsøgt at finde ham for at være sikre på, at der ikke er sket ham noget. Det er endnu ikke lykkedes, men jeg vil gerne opfordre ham til selv at kontakte os,« tilføjer politikommisæren.

Den 25-årige mand har været forsvundet siden torsdag eftermiddag, da han blev bortført fra en sølvgrå Mercedes på Husum Torv, efter at en gruppe mænd i to andre biler - en BMW og en Audi - havde jagtet ham. For øjnene af civilklædte betjente blev den sølvgrå Mercedes kl. 16.37 stoppet af forfølgerne, hvorefter to bevæbnede mænd stiger ud og en af dem affyrer et skud, der formentlig har været et trusselsskud.

Herefter får de tvunget den 25-årige ud af den grå Mercedes og over i deres Audi, som de så kører bort i. Civilklædte betjente overværer dog episoden, og en af dem stiller sig foran Audien. Da den kører frem mod betjenten, skyder han ind gennem forruden, men formår dog alligevel ikke at forhindre flugten.

Flugtbilen bliver senere fundet efterladt på Fagotvej i Herlev. Audien havde to skudhuller i forruden og en knust siderude, men da der ikke blev fundet blod i bilen, går politiet ud fra, at ingen i bilen var blevet ramt. Og i fredags blev tre unge mænd i alderen 24, 25 og 26 år varetægtsfængslet for foreløbig 25 dage for deres deltagelse i bortførelsen.

Læs også:

Tre mænd fængslet for bortførelse efter skudepisode

Politiet har en mistanke om, at episoden kan være banderelateret.