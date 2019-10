I byretten blev 60-årig kvinde frifundet for overgreb mod børn, men landsretten vurderer, at moren er skyldig.

Et forældrepar findes ved Vestre Landsret delvist skyldige i anklager om seksuelle overgreb mod fire børn for 30 år siden i den såkaldte Vejen-sag.

I byretten blev moren frifundet, men landsretten har vurderet beviserne anderledes.

Parret er fundet skyldige i at have haft samleje med et af børnene og i at have tvunget børnene til oralsex.

De tiltalte er også fundet skyldige i at have stukket genstande op i døtrenes kønsorganer.

Desuden er de fundet skyldige i at have tvunget børnene til at berøre og til dels sutte på en hunds lem.

Parret var tiltalt for at have udsat børnene for vold og trusler. Men landsretten vurderer, at disse forhold er forældet.

Den 64-årige mand blev i byretten i april idømt fire års fængsel.

Sagen er opsigtsvækkende, dels på grund af det 11 sider lange anklageskrift, som beskriver en hverdag med hyppige seksuelle krænkelser mod børnene.

Dels fordi forholdene ifølge anklageskriftet blev begået helt tilbage i årene 1987 til 1993.

21 vidner har været i landsretten for at afgive forklaringer om, hvad der efter deres mening foregik i hjemmet i Vejen tilbage i gerningsperioden.

Beviserne i sagen har hovedsageligt været forklaringerne fra de forurettede samt venner, naboer og omsorgspersoner fra kommunen og et opholdssted, hvor børnene blev anbragt.

Ved anholdelsen af forældrene i november 2017 beslaglagde politiet to læderpiske, der ifølge anklageskriftet blev brugt mod børnene.

Politiet fandt også en bærbar computer med en søgehistorik relateret til ord som eksempelvis "familieporno".

De fire forurettede børn er i dag mellem 30 og 36 år. En af dem har ikke været i stand til at afgive forklaring i hverken byret eller landsretten, da hun har svære psykiske lidelser.

Begge forældre har nægtet sig skyldige og hævdet, at børnenes anklager er det pure opspind.

Efter at retsformanden har oplæst skyldkendelsen, skal parterne nu procedere for, hvilken straf man anser for passende.

Der ventes at falde endelig dom senere på dagen.

/ritzau/