En 27-årig kvinde og en 23-årig mand mistænkes for at have udøvet grov vold mod deres lille dreng.

Et forældrepar er blevet varetægtsfængslet hen over jul og nytår for grov vold mod deres spædbarn.

Det er en dommer ved Retten i Sønderborg, der torsdag har besluttet at varetægtsfængsle forældrene frem til 2. januar. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 27-årige mor og den 23-årige far sigtes for at have udøvet grov vold mod den kun seks uger gamle dreng. Han har pådraget sig alvorlige skader, men er ifølge politiet uden for livsfare.

Politiet anholdt torsdag ved middagstid forældreparret uden dramatik. Både moren og faren nægter sig skyldige. De har dog ikke valgt at kære fængslingen til landsretten.

Torsdagens retsmøde foregik bag lukkede døre, og derfor holdes det hemmeligt, hvad forældrene har forklaret.

