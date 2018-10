Det har skabt utryghed hos både forældre og børn, efter en mand med elefanthue onsdag forsøgte at bortføre en pige fra 4-klasse på Lystrup Skole.

Politiet efterforsker sagen og skolen gør alt, hvad de kan for at berolige og skabe tryghed for eleverne, men Marianne Friis Jensen måtte alligevel ned på knæ og trøste sin datter, som onsdag var tydeligt berørt, da hun kom hjem fra skole.

»Hun var rimelig røstet igår. Hun var bange for at gå i seng og havde det rigtig træls. Hun sagde; 'det kunne ligeså godt være mig', fordi hun kort før det skete selv var gået på stedet, hvor pigen blev forsøgt bortført. Hun havde glemt sin jakke og løb alene afsted efter den. Nu vil hun ikke gå alene mere,« fortæller Marianne Friis Jensen, hvis datter også går i 4-klasse på Lystrup Skole.

Onsdag var politiet mødt talstærkt op på Lystrup Skole nord for Aarhus til en anmeldelse om, at tre piger var blevet antastet af en fremmed mand. Pigerne legede ved frokosttid fangeleg i frikvarteret på det grønne område omkring skolen, da en mand med elefanthue pludselig sprang ud af et budskads og tog fat i armen på en af de 10-årige piger med ordene »Nu har jeg dig!«.

Manden forsøgte i få sekunder at hive pigen med sig hen ad fortovet ud mod Lystrup Centervej, men pigen rev sig fri og løb med sine veninder tilbage mod skolen efter hjælp.

Her fandt de en voksen, som gik sammen med dem til kontoret, hvorefter politiet blev tilkaldt.

Ifølge skolens rektor Katja Franziska Uth var det onsdag eftermiddag meldt ud fra politiets side, at børnene trygt kunne færdes. Utrygheden er dog ikke helt væk.

»Det er stadig utrygt. I skolen har de lavet gåhold til fritidsklubben, og jeg tror også mange forældre følger børnene i skolen og henter dem igen, som vi nu også gør,« siger Marianne Friis Jensen.

Derhjemme har taget en lang samtale med deres datter om hændelsen på skolen.

»Vi talte længe om det med hende. Hun skal ikke blive bange for hele verden, men det skaber utryghed, når det er et område, hvor hun selv færdes,« fortæller Marianne Friis Jensen, hvis datter udtrykte stor bekymring for den pågældende pige fra hendes parallelklasse.

Politiet efterforsker stadig sagen, men leder nu efter en spinkel, dansk mand med en usikker gang.

Manden, politiet nu leder efter, beskrives som:

25-50 år

170-180 cm høj

Spinkel af kropsbygning

Gik med usikker gang

Talte dansk

Var iført en elefanthue og en sort kasket med et hvidt bånd med kinesiske tegn

Bar en sort, langærmet bluse, sorte jeans med sorte knapper langs buksebenet og sorte sko med hvidt Nike-logo

Østjyllands Politi er fortsat i gang med at efterforske sagen, og har man oplysninger, der kan være relevante for politiet, kan man ringe til Østjyllands Politi på telefon 114. Politiet vil særligt gerne i kontakt med en mand, der luftede sin schæferhund i området på tidspunktet for hændelsen, da han kan være et vigtigt vidne.