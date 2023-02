Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forældrene til den forsvundne Mads Ehmsen står i deres værste mareridt. Bange og fortvivlede står de tilbage og aner ikke, hvor deres søn er.

Siden 23. januar har ingen nemlig set den 26-årige mand fra Varde. Politiet har siden efterlyst ham ad flere omgange, ligesom en stor eftersøgning er blevet iværksat.

»Vi frygter, der er sket ham noget. Han plejer altid at give lyd fra sig, og han plejer også altid at have sin telefon på sig. Altid. Så det ser mærkeligt ud, at han er forsvundet uden den,« fortæller Preben Ehmsen til B.T.

Forældrene har før oplevet, at han ikke var til at få fat på, men aldrig over så lang en periode, fortæller faren og uddyber, at det er årsagen til, at de ikke slog alarm til at starte med.

»Vi bliver faktisk først for alvor bekymrede, da hans sambo ringer og fortæller, at hun var bekymret for ham, at hun ikke havde set ham i noget tid, og at hans telefon var efterladt derhjemme.«

»Herfra ved vi, at vi er nødt til at efterlyse ham, for det virker meget mystisk det hele,« slår han fast.

Hvad årsagen er til Mads' forsvinden, er uvis, men Preben Ehmsen fortæller, at Mads har en omgangskreds, der godt kan »udfordre de normale grænser« i samfundet.

Forældrene kan derfor godt frygte, at det har noget at gøre med hans forsvinden.

»At det er dem, han er ved at afregne med på en eller anden måde.«

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Til B.T. oplyser vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Kent Brynilsen, at der ikke umiddelbart er nogen mistanke om, at Mads Ehmsen er blevet udsat for en forbrydelse – men at det selvfølgelig ikke kan udelukkes.

Iklædt sorte joggingbukser og en mørk jakke er Mads Ehmsen sidst spottet med en sort sportstaske 23. januar klokken 23.30 ud for Storegade nummer 19 i Varde midtby.

Efterfølgende er han sporløst forsvundet, og derfor fortsætter politiet tirsdag sin eftersøgning af den 26-årige mand. Eftersøgningen involverer blandt andet søgning med hunde og dykkere.

Sidstnævnte undersøgte mandag dele af Varde Å, og tirsdag vil man vende tilbage til åen.

Derudover opfordrer politiet personer med viden i sagen til at tage kontakt på telefon 1-1-4, og samtidig kommer forældrene med en direkte bøn til deres søn:

Kom hjem.