Den 63-årige mand, der sammen med sin samlever ved Retten i Esbjerg er tiltalt for at have udsat deres fire børn for årelang og rædselsvækkende seksuel mishandling og særlig farlig vold, er mandag eftermiddag i gang med at blive afhørt.

Både han og den 60-årige kvinde, som han har levet sammen med siden begyndelsen af 1980’erne, nægter alt, hvad det 11 sider lange anklageskrift omtaler af grusomme overgreb.

Tværtimod giver han under afhøringen udtryk for, at han er udsat for falske beskyldninger fra ende til anden.

Og at den eneste grund til, at han nu sidder på anklagebænken i den frygtelige sag, er, at hans to stedbørn lyver hele vejen igennem.

»Det er deres skyld, jeg sidder her.«

»Det er ikke bare noget, jeg siger. Det er noget, jeg ved. Det er had,« siger den lettere korpulente mand på senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsens spørgsmål.

Mens anklageren spørger til en række konkrete punkter i anklageskriftet - blandt andet at ægteparret er tiltalt for at have vist pornofilm og efterfølgende tvunget to af de dengang mindreårige børn til at have sex med hinanden - sidder den 63-årige med benene ud til siden og fødderne godt plantet i gulvet.

På spørgsmålet om, hvorvidt han har opfordret eller tvunget børnene til seksuelle aktiviteter mod deres vilje, siger han:

»Nej. Jeg kunne aldrig finde på sådan noget. Men jeg har på et tidspunkt set T. og P. (de to stedbørn, red.) have sex sammen. Det var engang, hvor jeg var taget hen på kroen, og da jeg kommer hjem, ligger de og boller.«

»De var perverse. Jeg sagde til dem, at de skulle lade være. Jeg har intet som helst med det dér at gøre. Det handler kun om hævn, når P. er gået til politiet. Det handler om penge, penge, penge,« siger den 63-årige.

Den tiltalte mand er biologisk far til de to yngste af de fire børn. Hans samlever er mor til dem alle.

Det fremgår igen og igen i løbet af afhøringen af ham, at det ifølge ham er hans samlevers to ældste børn, altså hans stedbørn, der har ødelagt alt for ham.

Det var en af de to, en pige, som i august 2017 efter årelang tavshed gik til politiet og fortalte, hvad hun og hendes tre søskende havde måttet læg krop til i deres barndom.

Ifølge anklageskriftet fandt de perverterede seksuelle overgreb, voldtægter og afstumpede voldshandlinger mod børnene sted mellem 1987 og 1994.

Der er afsat i alt ni retsdage til nævningesagen med dom i begyndelsen af april.

Bt.dk følger sagen fra Retten i Esbjerg.