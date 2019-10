Fredagens retsmøde i sagen mod den svindelmistænkte Britta Nielsen blev af noget kortere varighed end ventet.

»Situationen er den, at Britta Nielsen har meldt sig syg og vil derfor ikke være til stede.«

Sådan lød beskeden fra retsformand Vivi Sønderskov Møller, netop som både presse og tilhørere fredag morgen havde fået plads i retssal 60 i Københavns Byret, hvor man behandler sagen mod Britta Nielsen.

Sygemeldingen fra den 65-årige Britta Nielsen kom i kølvandet på torsdagens dramatiske udvikling, hvor den svindeltiltalte pludselig fik et ildebefindende, så hendes advokat Nima Nabipour måtte få retsbetjente til at tilkalde en ambulance.

Umiddelbart efter blev Britta Nielsen kørt væk i en ambulance.

Fredag er det imidlertid fortsat uvist, hvilken tilstand Britta Nielsen er i, men noget kunne tyde på, at der har været tale om et ganske alvorligt ildebefindende.

For da retsmødet efter en times forsinkelse blev genoptaget fredag, meddelte Nima Nabipour nemlig, at han end ikke havde fået lov til at besøge sin klient siden torsdag.

»Jeg foreslog faktisk at besøge min klient i dag, men det mente man ikke var godt. Jeg skal besøge hende på søndag, og der får jeg en afklaring,« sagde Nima Nabipour, der ikke havde yderligere kommentarer til, hvordan Britta Nielsen har det.

Også Britta Nielsens søn, Jimmy Hayat, der er sigtet og varetægtsfængslet, har været til stede i retslokalet både torsdag og fredag. Han oplevede det således på nærmeste hold, da hans mor pludselig blev så dårlig, at hun måtte køres væk i en ambulance.

Men trods forskrækkelsen tager han det roligt, forklarer hans advokat Jan Schneider.

»Han er en meget stille og rolig type, så han tager det med ophøjet ro. Men han er da træt af hele situationen,« forklarer han og tilføjer, at han og Britta, der begge har siddet varetægtsfængslet i knap et år, kort har fået lov til at tale sammen i retten.

Tosset over manglende aftalebilag

Sygemeldingen fra Britta Nielsen betød desuden, at fredagens retsmøde måtte afkortes en del.

Men inden retten blev hævet kort før middag, ville forsvarer Nima Nabipour have anklagemyndigheden til at redegøre for den udleveringsaftale, der blev lavet, da Britta Nielsen skulle udleveres fra Sydafrika til Danmark.

Britta Nielsen skrev nemlig under på den omtalte aftale, inden hun blev udleveret til Danmark, og hun sagde dermed også god for, at der kunne komme yderligere anklager imod hende, end dem der var i november 2018.

Nima Nabipour var imidlertid ikke tilfreds med, at udleveringsaftalen ikke er indgået som en del af sagen før nu, ligesom han heller ikke mener, at han har været involveret nok i forhold til selve udleveringen, som foregik efter aftale med den advokat, Britta Nielsen havde i Sydafrika.

Aftalen kan have betydning i forhold til anklagemyndighedens ønske om at rejse tiltale efter straffelovens paragraf 88, der altså ikke var nævnt i november 2018. Paragraf 88 kan øge straffen til Britta Nielsen, der har erkendt sig delvist skyldig.

Retssagen mod Britta Nielsen fortsætter tirsdag.