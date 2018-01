Ved du noget om sagen, så kontakt os gerne på 1929@bt.dk eller chans@bt.dk.

En ung mand er søndag morgen kommet alvorligt til skade på Høje Taastrup Station.

Togpassagerer i retning mod København blev vidner til den voldsomme ulykke, da et gevaldigt brag pludselig lød på perronerne.

Det skyldtes en ung mand, der var blevet ramt af kørestrøm fra en køreledning, lyder den umiddelbare konklusion fra politiet.

»Vi får en anmeldelse klokken 06.24 om, at der er en ung mand, der er bevidstløs derude. Vi får oplysninger om, at han skulle være kravlet op på et godstog og fået kørestrøm igennem sig. Det er en voldsom stærk strøm,« fortæller vagtchef i Vestegnens Politi, Peter Grønbek til BT.

Straks efter braget kunne tilfældige togpassagerer se, hvordan den unge mand lå bevidstløs på den ene perron, hvorefter to personer kom løbende for at se til den unge mand.

Peter Grønbek oplyser, at der er tale om en bare 17-årig dreng. Han er i live, men er kørt til Rigshospitalets traumecenter i kritisk tilstand. Ifølge Ritzau har den 17-årige fået hjertestop af kontakten med kørestrømmen, men han blev genoplivet på stedet.

Ifølge vagtchefen har ulykken kun haft indflydelse på togtrafikken i meget begrænset omfang.

Den 17-årige dreng kommer fra det vestlige Sjælland.