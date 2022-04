Natten til 8. marts mistede 21-årige Søren Koch på tragisk vis livet, da han kom kørende i sin bil i Viby J og blev ramt af skud.

Ingen er anholdt i sagen, som politiet mener bunder i konflikter i bandemiljøet i Aarhus, som den 21-årige ikke var en del af. Men nu sker der noget nyt i sagen.

Torsdag eftermiddag afspærrer Østjyllands Politi nemlig drabsstedet igen for at foretage opmålinger og undersøgelser. Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Vi vender hver en sten for at opklare den her drabssag, og undersøgelserne torsdag er blot ét af rigtig mange efterforskningsskridt, vi har foretaget siden den 8. marts, hvor vi fandt den 21-årige dræbt.«

»Vi har ikke foretaget anholdelse i sagen endnu, men efterforskningen skrider godt frem, og vi gør alt, hvad vi kan, for at finde frem til gerningsmanden,« siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Olsen.

Den 21-årige mand blev fundet skuddræbt i krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J. omkring klokken 01.11. Det er det sted, som nu skal undersøges igen.

Derfor vil en del af Søndervangs Allé omkring klokken 12.45 og frem til klokken 14.00 være delvist afspærret ud for tankstationen OK, skriver politiet.

Desuden vil strækningen i kortere tidsrum være helt lukket.

Af hensyn til efterforskningen ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse nærmere detaljer om undersøgelserne.

Den 21-årige mand, der læste til bygningskonstruktør på VIA University College i Aarhus, har efterladt sig venner, familie og medstuderende i dyb sorg.

»Han var altid meget omsorgsfuld og villig til at hjælpe en, lige meget hvad det drejede sig om. Han var et af de rareste mennesker, jeg kender.«

»Han var virkelig et vidunderligt og mærkværdigt menneske, som jeg aldrig vil komme til at glemme,« har Mads German, der har været venner med den 21-årige unge mand siden barnsben, hvor de begge gik på Tranbjergskolen, tidligere udtalt til B.T.