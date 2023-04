Vi er vant til, at sirenerne hyler landet over den første onsdag i maj klokken 12.

Men i år kommer din mobiltelefon også til at 'hyle'.

Rigspolitiet skriver i en pressemeddelelse, at du vil modtage en testadvarsel på din telefon.

Du skal ikke downloade en app eller tilmelde dig. Du skal bare have en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem, så kommer advarslen af sig selv.

Det nye system hedder S!RENEN.

Direktør i Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg siger:

»Vi tester varslingskanalerne for at sikre, at de virker, som de skal, og at folk er trygge ved dem. Det er første gang nogensinde, at vi tester S!RENEN. Vi bestræber os på at komme så bredt ud som muligt med information om testen, så vi ikke skaber unødig bekymring, når mobiltelefonerne begynder at larme.«

Bo Samson, der er politiinspektør i Rigspolitiet, supplerer:

»Med S!RENEN får vi en ny kanal at varsle borgerne på i tilfælde af akutte situationer i et område, hvor vi har brug for borgernes opmærksomhed og handling. Det er et godt supplement til det nuværende varslingssystem, da myndighederne med S!RENEN kan nå ud med præcis varsling og handlingsanvisende budskaber til relevante borgere.«

Hvis du ikke modtager testadvarslen, selvom din telefon er tændt, kan det hænge sammen med typen af din mobiltelefon/styresystem.

De fysiske varslingssystemer vil også stadig blive testet 3. maj klokken 12.