En ukendt mand sneg sig natten til tirsdag ind i hestestalden hos Holbæk Rideklub.

Samme rideklub, som sidste år også var igennem en voldsom oplevelse, da en mand trængte ind i hallen – hvorefter en otte år gamle fjordhest ved navn Carli blev fundet stående i sin boks med blødende kvæstelser i bagenden.

I en pressemeddelelse oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at man tager den nye sag meget alvorligt:

»Vi har en formodning om, at manden ikke har været i stalden for at stjæle eller forøve hærværk, og gerningsstedsundersøgelserne skal sammen med den modtagne rapport fra dyrlægen nu give et klarere billede af, hvad der er foregået på stedet,« siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.

Til B.T. oplyste Lars Krogsgaard onsdag, at man undersøger, om den nye sag kan have en sammenhæng til sagen fra september sidste år, da gerningsmanden i den gamle sag endnu ikke er fundet.

Politiet var tirsdag ude for at lede efter spor, der skal indgå i efterforskningen, og det samme var man igen onsdag morgen.

»Vi er selvfølgelig opmærksomme på den sag, der er et års tid gammel, og ser på, om der skulle være en sammenhæng mellem de to sager,« sagde Lars Krogsgaard onsdag.

Politiet er derudover i kontakt med en dyrlæge, der har undersøgt en hest på stedet. Dyrlægens rapport er en del af politiets efterforskning:



»Vi har nogle rigtig gode spor nu, som skal pege os i retning af den person, der har indfundet sig på stedet. Vi opfordrer herfor manden til selv at henvende sig til politiet, så vi kan få hans forklaring,« siger Lars Krogsgaard.

Den mistænkte mand beskrives som værende mellem 20 og 30 år, 160 til 170 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har lyst, kort hår – og da han opholdt sig i stalden, var han iført skjorte, shorts, ankelsokker, støvler og sixpence. Han havde en atypisk gangart, hvor han gik med armene langt ud fra kroppen.

Det var den 11. september sidste år, en dyrlæge også måtte tilkaldes til Holbæk Rideklub, efter hesten Carli var fundet blødende. Den lidende hest blev nødt til at blive aflivet – og siden har man ledt efter gerningsmanden. Indtil videre forgæves.

Gerningsmanden blev dengang fanget på rideklubbens videoovervågning, da han sneg sig ind til hestene med en større flaske i hånden.

Først tre timer senere forlod han rideklubben igen – stadig med flasken i hånden.

Hvis du ved noget om sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.