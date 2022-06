Lyt til artiklen

For anden uge i streg har en magnetfisker i Kompagnisøen i det nordlige København gjort et noget opsigtsvækkende fund.

For bare en uge siden kunne Københavns Politi melde på Twitter, at en gammel granat var blevet fundet i søen.

Og det er nu sket igen.

En magnetfisker i Kompagnisøen ved Rymarksvej har nemlig nok engang fået en gammel granat på krogen.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter og til B.T.

»Der er tale om en magnetfisker, som har samlet den her granat op. Og det er rigtigt, at det er sket på stort set samme sted som for en uge siden,« siger den centrale vagtleder ved Københavns Politi Johnny Søes.

Med hjælp fra Ammunitionsrydningstjenesten – EOD – er granaten siden blevet sprunget væk, lyder det videre.

Og det var igen præcis det samme, som skete for en uge siden.

Altså fund af to ældre granater i samme sø.

Selvom det kan virke spektakulært med fund af to ældre granater på samme sted inden for en uge, så er det ikke usædvanligt for politiet at finde gamle granater, som skal bortsprænges, forklarer den centrale vagtleder.

»Det er en helt almindelig hverdagsopgave. Og København har en historie med krig, så det sker fra tid til anden, at de her gamle granater dukker op og bliver bortsprængt,« forklarer Johnny Søes.

Han forklarer samtidig, at selvom der er tale om en ældre granat, så er det ikke umiddelbart forbundet med alvorlig fare for magnetfiskerne at få sådan en i nettet.

»De her granater har typisk ligget der længe, så det bør ikke være farligt,« siger Johnny Søes, der dog godt kan se, at det er usædvanligt, at der er blevet fundet hele to ældre granater samme sted.

»Ja, det er selvfølgelig lidt specielt, at de er blevet fundet samme sted,« siger han.

I forbindelse med bortsprængingen var både politi, brandvæsen og ambulance til stede for at sikre, at det hele løb ordentligt af stablen.