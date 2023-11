En gårdejer er to gange på en måned blevet sigtet for at vanrøgte og mishandle sine dyr.

18 dyr på hans ejendom uden for Kalundborg på Nordvestsjælland havde det ifølge politiet så skidt, at der var tale om vanrøgt.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet og Fødevarestyrelsen var onsdag på besøg på gården, fordi der var mistanke om vanrøgt af svinebesætningen.

Fem grise måtte aflives på stedet, og landmanden blev beordret til at straksbehandle 13 andre grise for diverse sygdomme og lidelser.

I alt blev han sigtet for vanrøgt af 18 dyr.

Der blev også fundet flere døde grise på stedet, og forholdene for de syge dyr levede heller ikke op til kravene.

Det er som sagt anden gang på en måned, at myndighederne besøger stedet.

Sidst blev manden sigtet for groft uforsvarlig behandling af flere dyr – i flere tilfælde så det havde karakter af mishandling.

Derfor blev han frakendt retten til at beskæftige sig med husdyr, men den afgørelse ankede han til landsretten. Derfor har han fortsat lov til at holde dyr på sin gård.