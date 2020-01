For anden gang inden for syv år er de gamle hotelbygninger i den midtjyske by Haderup endt med at stå i flammer.

Branden, der natten til mandag brød ud i de forladte bygninger i den lille by, er efter alt at dømme påsat.

Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vagnhøj, til TV Midtvest.

»Den er i hvert fald påsat. Vi kan se, at der er flere arnesteder derude,« fortæller han.

Der er ikke strøm i bygningerne, som har stået tomme i årevis - og der var ingen fare for mennesker eller dyr i forbindelse med branden.

Det er ikke første gang, at de gamle hotelbygninger er brudt i brand.

Det samme skete også i juli 2013, hvor bygningerne helt udbrændte.

Allerede på det tidspunkt havde hotellet dog været lukket i årevis.