I videoen herover får Distortions stifter Thomas Fleurquin gode råd om, hvordan man som deltager holder god stil under gadefesterne på Nørrebro og Vesterbro.

Torsdag aften omkring klokken 20.15 var der slåskamp foran Red Bull-scenen ved gadefesten Distortion på Vesterbro i København.

Det oplyser Københavns Politi til BT.

»Vi har fået en melding om, at der opstod tumult foran scenen. Angiveligt var det en gruppe Brøndby-fans, som stødte sammen med en gruppe FCK-fans,« siger vicepolitiinspektør Riad Tolba.

»Det skulle efter vores oplysninger være sket efter at den ene gruppering havde kastet noget efter den anden,« fortsætter han.

Et øjenvidne fortæller til Ekstra Bladet, at flere uskyldige personer kom til skade under slåskampen, som ifølge vedkommende startede ved, at der blev kastet en vodkaflaske mod den ene gruppering.

»Pludselig antændte det hele. Flasken ramte en ved siden af os. Det fik en gruppe på 10 til 15 personer storme mod dem, der kastede flasken,« siger øjenvidnet.

Der er samaritter til stede ved Red Bull-scenen, men ifølge Københavns Politi er ingen kommet til skade under slåskampen.

»Der er faldet ro på ved Red Bull-scenen igen. Vi kom hurtigt frem og fik skilt parterne ad, hvorefter de to grupperinger blev fulgt derfra af dialogpoliti. Brøndby-tilhængerne ønskede helt at forlade området,« siger Riad Tolba.

Omkring klokken 22 begyndte de mange Distortion-gæster at sive mod Rådhuspladsen, hvor der er koncerter frem til midnat. I den forbindelse blev H.C. Andersens Boulevard spærret i udadgående retning mellem Stormgade og Vesterbrogade torsdag aften.

Trafikken Hovedstaden oplyser på Twitter, at der omkring klokken 23.20 blev lukket op for trafikken igen.

Så er der lukket op på H.C. Andersens Boulevard. Vær fortsat opmærksom på de mange festglade mennesker i området

Generelt er andendagen af Distortion forløbet stille og roligt - præcis som førstedagen på Nørrebro gjorde, fortæller Riad Tolba.

»Vi har ikke haft de store udfordringer. Der er mange mennesker på gaden, men stemningen er god og folk er glade,« sagde vicepolitiinspektøren til BT ved 21-tiden.

Københavns Politi har i løbet af torsdagens Distortion anholdt 15 personer, oplyser TV 2. De fleste er blevet anholdt på grund af mistanke om salg af euforiserende stoffer, men der har også været en anholdelse for brud på våbenloven, da en person bar et knojern, ligesom politiet under gadefesten på Vesterbro stødte på og anholdt en person, der var eftersøgt.