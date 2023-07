Lørdag eftermiddag havnede Liberal Alliances Steffen Larsen ufrivilligt midt i et slagsmål i Netto.

Egentlig skulle folketingspolitikeren i Netto for at købe en kasse Coca-Cola og hurtigt videre.

Men han endte med at lave en civil anholdelse af en mand med et sømbræt i hånden.

Episoden fandt sted 15.30-tiden ved Netto i Eremitageparken i Hjortekær, hvilket Nordsjællands Politi bekræfter.

Her stod Steffen Larsen med sin colaer, da en kvinde pludselig kom og spurgte efter hjælp.

»Der kommer en kvinde med to piger op til kassen og siger, at der er to mænd, der slås nede i den modsatte ende af butikken. Det siger hun til en ung pige, der sidder bag kassen.«

»Jeg tænker, at det kan den unge kvinde ikke gøre så meget ved, så jeg løber derned,« siger Steffen Larsen til B.T og tilføjer:

»Jeg er tidligere dørmand, jeg 196 centimeter høj og vejer 130 kilo, så jeg plejer godt at kunne få skilt en situation ad, hvis der er noget,« fortæller LA'eren.

Steffen Larsen er spidskandidat for Liberal Alliance i Københavns Omegn. Han har tidligere arbejdet som driftsleder, elektriker og dørmand. Foto: Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Steffen Larsen er spidskandidat for Liberal Alliance i Københavns Omegn. Han har tidligere arbejdet som driftsleder, elektriker og dørmand. Foto: Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Først kan han ikke finde de to stridende mænd og ender med at løbe tilbage til kassen.

»Der står en mand og bløder ud af munden og næsen, han er forpustet. Jeg spørger, hvad der er sket. Han fortæller, at han ikke kender den anden mand, der har overfaldet ham.«

Ifølge politikeren virker manden okay. Han spørger i stedet, hvor han kan finde den anden mand, og får et signalement fra de andre kunder i butikken.

»Jeg kan måske finde ud af, hvor han bor henne og fortælle det til politiet. Men da jeg kommer ud af døren, kan jeg hurtigt se på det signalement, som jeg fik, at manden står lige udenfor butikken.«

»Her kan jeg se en mand i grøn T-shirt, der virker hidsig og har et langt bræt med søm i,« siger Steffen Larsen, der går hen for at stoppe manden.

Hvorfor vælger du at gribe ind?



»Det er den Netto, som jeg kommer i med mine egne børn. Der var børn i butikken, det er ikke sted, hvor der er nogen, der skal stå og slås. Det er bare ikke en okay situation at begynde at slås oppe i Netto,« siger Steffen Larsen, der inden sin folketingskarriere i 10 år har arbejdet som dørmand.

Han fortæller, at han til hver en tid vil gribe ind, hvis han ser en episode, hvor nogen er kommet noget til, eller det er utrygt for andre.

Tænkte du ikke over de konsekvenser, det kunne have for dig, da du går over til en rasende mand med bræt med søm i?



»Jo, men jeg var også overbevist om, at chancen for at komme til skade var større, hvis jeg holdt mig på afstand af ham, end hvis jeg kom tæt nok på ham og brættet blev ubrugeligt.«

»Så jeg tænkte, hvis jeg gik stille og roligt over til ham og talte roligt til ham, så kunne jeg måske komme tæt nok på til, at jeg kunne få fat i det i stedet for, at han ville slå mig med det eller slå andre med det.«

Men han fik ikke stoppet manden ude foran forretningen, da den anden mand, der havde fået en blodtud, pludselig råbte noget. Det fik i stedet situationen til at eskalere.

»Han løber efter ham, og inde i Nettoen svinger han den der kølle efter ham – mod ryggen på den anden. Jeg er usikker på, om han rammer ham, for der vælter chipsposer og papkasser rundt.«

»Jeg tager fat i ham bagfra for at få ham ned på jorden og under kontrol. En fjerde mand kommer til og hjælper. Vi skal have styr på ham. Vi får ham lagt ned ved indgangen, hvor jeg sætter et knæ i maven på ham og holder hans arm. En sur kunde, der vil ind, siger, at vi skal stoppe – jeg siger til ham, at han skal ringe efter politiet,« lyder det fra Steffen Larsen, der blev valgt ind på Christiansborg ved seneste folketingsvalg.

Den voldsomme episode slutter ikke der, for manden får vristet sig fri.

Igen må politikeren træde til.

»Han forsøger at løbe ud af butikken, jeg får ham stoppet ude foran. Han kommer igen ned at ligge. Her kan man nok godt kalde det for en civil anholdelse, da jeg holder ham tilbage. Omtrent samtidig kommer politiet kørende.«

Der kommer flere patruljer til stedet.

»Vi får en anmeldelse 16.06. Den lyder på, at to kunder skubber til hinanden inde i Netto, de har aftalt at slås ude foran Netto.«

»Vi sender en patrulje derned, og det ender ud i, at de to personer får en sigtelse for ordensbekendtgørelsen formentlig for indladelse på slagsmål. Mere kan jeg ikke se på sagen,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Henrik Thelin til B.T.

Steffen Larsen fortæller, at ordensmagten tager over.

»Jeg får lov til at afgive min forklaring, og så kan jeg endelig komme ind at købe den kasse cola, som jeg egentligt kom for.«

Det er ikke første gang, at formanden for retsudvalget træder til. I februar måned stoppede han en butikstyv i 7-eleven på Kongens Nytorv og for to år siden stoppede han et slagsmål i indre by, fortæller han.

»Det er måske en arbejdsskade, hvor jeg bemærker sådanne situationer. Jeg mener, at man skal gøre det, man kan for at hjælpe til.«