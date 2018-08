Medieordfører for Dansk Folkeparti, Morten Marinus, fortalte torsdag i retten, at han har været udsat for vold, skriver Helsingør Dagblad.

Hændelsen skete efter, at politikeren havde sat sig for at finde forældrene til en dreng, der angiveligt opførte sig uforsvarligt.

I boligområdet Vapnagård i Helsingør oplevede den folkevalgte den 14. maj ifølge sit vidneudsagn, hvordan en ung dreng på scooter ræsede rundt på gangstierne i området. Ifølge Morten Marinus kørte drengen også tværs over udendørs-anlægget Multiparken, hvor han skabte ‘skræk og rædsel’ for de øvrige børn, skriver avisen.

Morten Marinus fandt dog ud af, gennem en fritidsklub og en opsynsmand ved parken, hvor den unge dreng bor. Så han besluttede sig for at opsøge forældrene for at tale et alvorsord med dem.

Da Morten Marinus kommer til drengens bopæl, ser han scooter-føreren på en veranda. Kort efter kommer en ‘stor fyr,’ far til drengen, ud af opgangens dør.

»Han blev ved med at kalde mig bøsserøv og svans og opfordrede mig til at slå ham. Diskussionen blev mere ophedet, og jeg råbte også af ham og talte med store ord, fordi jeg ikke forstod, hvordan man kan tillade sådan en opførsel som far. Da jeg ikke ville slå ham, sendte han en spytklat direkte i ansigtet på mig. Han skubbede mig flere gange i brystet, før han til sidst tog hårdt fat i halsen på mig, og skubbede mig bagud,« forklarede Morten Marinus ifølge Helsingør Dagblad.

Den tiltalte far ser dog helt anderledes på hændelsesforløbet.

Ifølge faren var det slet ikke hans søn, der kørte scooteren. Og han kom kun ud af opgangen, fordi en mand stod og råbte efter hans søn.

Manden erkendte sit skub, men kun fordi Morten Marinus angiveligt kom tættere og tættere på.

Mens ét vidne til sagen ikke umiddelbart kunne give afgørende viden om hændelsen, mødte et andet vidne ikke op. Sagen er derfor udskudt til den fredag den 31. august.