Politiet oplyser, at de har modtaget en anmeldelse om trusler mod en folketingskandidat fra Alternativet. En anden folketingskandidat fra Ny Borgerlige har også fået smidt brændende valgplakater mod sin hoveddør.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi via Twitter.

Her oplyser de også, at folketingskandidaten, der har anmeldt truslerne, er en politiker fra Alternativet i Rødovre.

Folketingskandidaten fra Ny Borgerlige, der har fået smidt brændende valgplakater mod sin hoveddør, bor i Brøndby.

Kim Christiansen, politidirektør i Københavns Vestegns Politi, udtaler via Twitter:

'Det er sager, vi tager meget alvorligt, og som vi straks er gået i gang med at efterforske.'

'Det er politiets opgave at sikre, at alle partier og kandidater kan deltage i den demokratiske debat. Der skal ikke herske tvivl om, at når vi får en anmeldelse af denne karakter, så indleder vi efterforskning og efterforsker disse sager i bund.'

Politiet beder personer, der har oplysninger i sagen, om at kontakte Københavns Vestegns Politi på 114.