En mand er tiltalt for adskillige voldtægter af den samme mindreårige elev på en folkeskole, skriver B.T.

En mandlig folkeskolelærer er tiltalt for at have voldtaget en mindreårig pige fra den skole, hvor han arbejdede.

Det skriver B.T., der er i besiddelse af anklageskriftet.

Manden er tiltalt for i alt 10 forhold af både blufærdighedskrænkelse og voldtægt af den samme elev over flere måneder tilbage i 2017 og 2018.

Under flere af de mange voldtægter forsøgte pigen ifølge anklageskriftet at slippe fri. Manden skulle i et tilfælde have slået pigen i hovedet, da hun nægtede at give ham oralsex.

Når hun forsøgte at komme fri af de mange voldtægter, skulle manden have skubbet hende ned og beordret hende til at ligge stille.

Flere af voldtægterne fandt sted på den pågældende skole, mens manden også er tiltalt for en voldtægt mod pigen i en nærliggende skov.

Her strittede pigen imod, og derfor gav han hende håndjern på bag om ryggen og et halsbånd rundt om halsen. Herefter voldtog han pigen, lyder anklagen.

Han skulle under en af voldtægterne have sagt til pigen:

- Du skal gøre, hvad jeg beder dig om, ellers går det ud over din familie.

Flere voldtægter blev filmet, hævder anklagemyndigheden ifølge BT.

Det hele begyndte i slutningen af 2017, hvor manden ifølge tiltalen blufærdighedskrænkede pigen.

Han befølte hende på brysterne og i skridtet, og samtidig opfordrede han pigen til at se pornofilm. Nogle af pornofilmene fik hun tilsendt af læreren via beskedtjenesten Messenger.

Ifølge anklageskriftet krænkede manden også en anden af skolens elever ved at tage hende på ballerne, da han krammede hende.

Manden er desuden også tiltalt for vidnetrusler, da han angiveligt forsøgte at true pigen til at tie stille om voldtægterne.

Læreren fortalte hende, at han var medlem af en hemmelig gruppe af tidligere soldater, som ville slå pigen og pigens familie ihjel, hvis hun sagde noget til politiet, lyder det i anklageskriftet.

Læreren er ifølge B.T. ikke længere ansat på skolen.

Sagen bliver ført som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel.

/ritzau/