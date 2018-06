Flere af de drenge, der er sigtet og varetægtsfængslet i opsigtsvækkende sager om gruppevoldtægt af to 14-årige piger i Nordsjælland, går stadig i folkeskole.

To sager om gruppevoldtægter af to 14-årige piger sender i øjeblikket chokbølger gennem Nordsjælland, og i den ene af de to sager er der tale om unge drenge, der stadig går i henholdsvis 8. og 9. klasse.

Det kom frem, da de tre drenge i den ene sag blev fremstillet i grundlovsforhør 1. juni ved Retten i Helsingør.

Af retsbogen fremgår det, at forsvareren argumenterede for, at varetægtsfængsling ville være indgribende i forhold til to af drengenes afsluttende eksamener.

Ifølge anklagemyndigheden skulle den ene af de tre drenge efter forudgående aftale eller fælles forståelse med de to andre og ved underliggende trusler om vold have tiltvunget sig samleje med en 14-årig pige, selv om hun sagde nej, alt imens en anden filmede samlejet på sin mobiltelefon, og den tredje holdt vagt.

Alle er de sigtet for voldtægt efter straffelovens paragraf 216 stk. 1, nummer 1.

Flere sager

Sagen er stort set identisk med en lignende sag med tre andre drenge fra samme område og i samme alder, der også er sigtet for voldtægt af en anden 14-årige pige. De blev fremstillet i grundlovsforhør 14. juni.

Her skulle de tre drenge ifølge anklagemyndighedens opfattelse ad flere omgange have tiltvunget sig til oralsex med den 14-årige pige ved hjælp af vold og trusler, ligeledes mens det blev filmet på en af drengenes mobiltelefoner.

I den sag er der således ikke tale om fuldbyrdet voldtægt, men anden kønslig omgængelse end samleje. Gruppevoldtægten af den unge pige er ifølge anklagemyndigheden foregået på tre forskellige tidspunkter i oktober og november tilbage i 2017.

Overgrebene foregik ifølge sigtelsen på forskellige adresser i Kokkedal og Nivå-området sidste efterår - nogle gange ved højlys dag. Drengene har angiveligt brudt ind der, hvor pigen opholdt sig, truet hende og derefter forgrebet sig på hende. Et andet af overgrebene foregik angiveligt i et solcenter i Hørsholm.

Nægter sig skyldige

I begge sager har drengene, der alle har indvandrerbaggrund, nægtet sig skyldige, men er således blevet varetægtsfængslet i surrogat.

Sagerne er to af fire sager, som Nordsjællands Politi i øjeblikket efterforsker. I alt skulle fire forskellige piger i alderen fra 13 til 15 år angiveligt være blevet voldtaget i Kokkedal og Nivå af jævnaldrende gerningsmænd, har Henrik Gunst, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Nordsjællands Politi, oplyst til B.T.

»Der er en sammenhæng mellem de fire forhold. Nogle af gerningsmændene går igen i sagerne,« fortalte Henrik Gunst i den forbindelse.

Nordsjællands Politi fik kendskab til det formodede overgreb, da den første pige gik til politiet. Det fik sidenhen flere andre piger til at følge efter, og man kan derfor heller ikke udelukke, at der kommer flere anmeldelser

»Pigerne har ikke haft nogen, de har kunnet fortælle om de her ting, før en forældre eller lærere har opfanget, at noget var helt galt. Derfor er der også gået noget tid, fra de har fundet sted, til de er blevet anmeldt.«