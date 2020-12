Politiet opfordrer til, at man holder afstand, hvis man vil overvære vagtskiftet i julen - eller blive væk.

Rigtigt mange havde juleaftensdag taget opstilling foran Marselisborg Slot for at overvære vagtskiftet klokken 12, hvor garderne kan ses marchere.

Men det medførte også situationer, hvor folk stimlede sammen på kryds og tværs og stod tæt op og ned ad hinanden for at komme tæt på og tage billeder af garderne.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Derfor opfordrer politiet til, at man enten dropper at overvære vagtskiftet og bliver hjemme, eller at man kun forsamler sig i små grupper på maksimalt ti personer.

- Set i lyset af den nuværende corona-situation skal man være særlig opmærksom på at overholde de gældende retningslinjer og guidelines fra myndighederne, siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen i politiets meddelelse.

Dronning Margrethe holder i år jul på Marselisborg Slot med prins Joachim, prinsesse Marie og deres fire sammenbragte børn.

Og når den kongelige familie er på slottet, er der hver dag vagtskifte klokken 12. Det tiltrækker ofte mange mennesker, og i år har altså ikke været nogen undtagelse.

/ritzau/