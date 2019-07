Uffe Blessing Christensen blev onsdag ringet op af politiet. Hans stjålede VW Touran var blevet fundet. Men totalskadet.

Det var egentlig et opkald fra politiet, Uffe Blessing Christensen havde set frem til, men ikke med forklaringen om at hans bil var færdig.

Derfor blev han kørt til gerningsstedet samme dag. Han sidder i kørestol og måtte fra afstand erkende, at den bil, han er så dybt afhængig af, var totalskadet.

»Jeg følte mig magtesløs. Den bil er så vigtig for mig. Jeg sidder i kørestol og kan ikke få luft. Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg kan jo ikke gøre noget. Den er færdig,« siger han.

Uffe Blessing Christensens VW Touran fra 2005. Privatfoto.

50.000 kroner i dusør

Tidligere på ugen havde Uffe Blessing Christensen haft indbrud. Her blev stjålet en computer, guldarmbånd og nøglerne til Uffes VW Touran.

Uffe Blessing Christensen er lungepatient og sidder i kørestol. Derfor har han tidligere forklaret til B.T. at han har behov for den store bil, hvor der er plads til kørestolen.

»Jeg kan ikke komme ind og ud af mindre biler, så jeg har brug for den,« siger Uffe Blessing Christensen om bilen, som han købte for godt og vel et halvt år siden.

Det fik ham tidligere på ugen til at udlove en dusør på 50.000 kroner til den, der kunne komme med oplysninger om gerningsmanden.

En gerningsmand, der altså nu formentlig er fundet:

»Onsdag ringer en anmelder ind om, at en VW Touran var kørt ind i først én bilist og dernæst en anden bilist,« fortæller pressekonsulent Sunniva Pedersen-Rengfra Fyns Politi.

I den forbindelse forsøger han at flygte.

Anholdt var påvirket

En 27 årig spiritus- og narkopåvirket mand sad bag rettet i den efterlyste bil. Efter den første påkørsel sendte politiet en patrulje til stedet i Otterup. Herfra forsøgte den 27-årige at flygte fra stedet og kørte imod en ensrettet vej.

»Og i den forbindelse forvoldte han fare for personer, der måtte springe for ikke at blive ramt,« lyder i døgnrapporten fra Fyns Politi.

Manden kørte galt og ramte et el-skab. Herfra kunne politiet pågribe ham. Inde i bilen blev der fundet flere tyvekoster.

Manden er siden blevet løsladt, fordi det blev vurderet, at der ikke var nok til at fremstille ham i grundlovsforhør.

Han kan dog forvente et retslig efterspil for både tyveriet af bilen og de mange overtrædelser af færdselsloven.

Lige nu efterforsker politiet også indbruddet hos Uffe Blessing Chistensen.

Den 27-årige gerningsmand erkender nogle af overtrædelserne, og nægter andre.

Desværre for Uffe Blessing Christensen så var ingen af tyvekosterne i hans bil.

»Politiet kom og viste mig en taske med en computer i. Jeg fik også stjålet en computer i forbindelse med indbruddet, men denne her var ikke min,« afslutter han.