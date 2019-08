Otte anholdte. Det er resultatet af en koordineret aktion, som Købenvns Politi har foretaget torsdag.

Politiet mener, at de otte personer er en del af et netværk, der i løbet af det sidste halve år har specialiseret sig i telefonbedrageri

Gerningsmændene har især udset sig midaldrende og ældre kvinder. Når de ringede op til ofrene, udgav de sig for at ringe fra betalingsfirmaer som Nets, Betalingsservice el.

Med forskellige dækhistorier har de fået ofrene til at udlevere kontonumre og NemID.

Bedrageriet har haft et meget stort omfang. Netværket har ringet til mange personer hver dag og har derved haft et anseeligt økonomisk udbytte.



»Sagen her giver desværre anledning til at advare om, at man under ingen omstændigheder skal udlevere kontonumre eller NemID på baggrund af telefoniske henvendelser. Vi kan dog se, at der er en del, der ikke lader sig snyde, og det er trods alt glædeligt,« siger vicepolitiinspektør i SEØ, Torben Henriksen.



Gerningsmændene forsøger at skabe en stresset situation ved at påstå, at de hurtigst muligt skal bruge oplysningerne til at stoppe uautoriserede hævninger.

Hverken Nets eller bankerne ville nogensinde bruge den fremgangsmåde, understreger politiet.



»Vi ser med stor alvor på disse sager, der ofte har uoverskuelige konsekvenser for især ældre mennesker. Der er flere eksempler på folk, der har mistet hele deres opsparing, som ellers skulle være det økonomiske fundament i deres alderdom. Til gengæld er der ingen tegn på, at de kriminelle har nogle som helst moralske skrupler i den anledning,« siger Torben Henriksen.

De otte personer blev anholdt på syv forskellige adresser i Nordsjælland og København.