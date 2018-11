Tre buketter blomster. Fire tændte stearinlys.

På en lille fortovsforhøjning i en blottet port ud for Hejrevej 30 i Københavns Nordvestkvarter kan man så småt ane, at noget forfærdeligt har fundet sted.

Det er her, den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar på kynisk vis mandag aften blev offer for et koldblodigt skudattentat mindre end 24 timer forinden.

B.T.s udsendte fortæller fra gerningsstedet, at folk sporadisk lægger vejen forbi i novemberkulden, og at enkelte allerede er begyndt at lægge blomster og tænde stearinlys for at ære mindet om den 31-årige Nedim Yasar.

Ud over de tre buketter og fire stearinlys er der dog ikke tydelige tegn på, at gaden mandag aften lå badet i blå blinklys og i en radius af 100 meter var afspærret af politiets rød-hvide afskærmningstape.

20-årige Hussein Ali er en af dem, der tirsdag eftermiddag har lagt vejen forbi Københavns Nordvestkvarter.

Han er mødt op for at hylde den dræbte eksbandeleder, som, han mener, var et forbillede for alle dem, der forsøger at stå imod og bekæmpe bandernes eksistens og brutale livsstil.

»Jeg vil gerne vise ham, at jeg støttede det arbejde, han foretog sig. Jeg synes, han gjorde det rigtig godt og var et forbillede for alle dem, der ikke vil ind i det her miljø,« siger Hussein Ali og refererer til bandemiljøet, hvor Nedim Yasar havde en fortid.

Politiet spærrede Hejrevej af i Københavns Nordvestkvarter, efter Nedim Yasar mandag aften blev skudt på åben gade. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Politiet spærrede Hejrevej af i Københavns Nordvestkvarter, efter Nedim Yasar mandag aften blev skudt på åben gade. Foto: Mathias Øgendal

Ifølge Nedim Yasar selv var han leder i banden Los Guerreros, der var en støttegruppe til rockergruppen Bandidos på Københavns Vestegn.

I 2012 forlod Nedim Yasar gruppen og gik ind i politiets exitprogram, og det er blandt andet fortiden som ledende bandefigur, Nedim Yasar berører i sin bog, 'Rødder - en gangsters udvej', der udkommer i dag, tirsdag.

Mandag aften afholdt Nedim Yasar reception for udgivelsen af bogen på netop Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Det var umiddelbart efter denne reception - omkring kl. 19.30 - at Nedim Yasar blev skudt og dræbt.

Nedim Yasar har skrevet en bog om sin vej ud af bandemiljøet. Det var umiddelbart efter receptionen på bogudgivelsen mandag aften, at han blev skudt. Foto: People Spress Vis mere Nedim Yasar har skrevet en bog om sin vej ud af bandemiljøet. Det var umiddelbart efter receptionen på bogudgivelsen mandag aften, at han blev skudt. Foto: People Spress

Ifølge Københavns Politi blev der afgivet mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet til fods.

Gerningsmanden, som var iklædt mørkt tøj, kom til gerningsstedet fra en tilstødende vej og forsvandt efterfølgende i samme retning.

Ikke overrasket over drab

Over for B.T. fortæller Hussein Ali, at han egentlig ikke er overrasket over, at Nedim Yasar blev dræbt.

For ham var det helt tydeligt, at det gav flere fjender end venner at tale åbent om sin fortid i bandemijøet, hvor han afslørede hemmelige metoder og delte branchens fordækte arbejdsrelationer med omverdenen.

20-årige Hussein Ali så op til nu afdøde Nedim Yasar og mente, at han var et forbillede for alle, der ville gøre op med bandernes tyranni. Vis mere 20-årige Hussein Ali så op til nu afdøde Nedim Yasar og mente, at han var et forbillede for alle, der ville gøre op med bandernes tyranni.

»Jeg er på ingen måde ovarrasket, og det første, jeg tænkte, var, at de endelig havde fået fat på ham,« siger Hussein Ali og refererer med 'de' til grupperinger i bandemiljøet.

Den 20-årige universitetsstuderende undrer sig over, at det var så 'let' at komme til Nedim Yasar.

»Hvorfor havde han ikke PET-vagter eller en overfaldsalarm,« spørger Hussein Ali.

Angående sidstnævnte så havde Nedim Yasar af politiet fået udleveret en overfaldsalarm i forbindelse med trusler tilbage i 2017. Men ifølge Københavns Politi havde Nedim Yasar ikke alarmen på sig, da han blev angrebet mandag aften.