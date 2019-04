Fund af håndgranat i København var medvirkende årsag til forbud på Vestegnen. Folks liv kan være i fare.

Både såkaldt utilpassede unge og folk fra bandemiljøet på den københavnske vestegn er tilsyneladende meget opsatte på at gå i konfrontation med Rasmus Paludan.

Dette er en del af baggrunden for Københavns Vestegns Politis beslutning tirsdag om at forbyde en demonstration af Paludan, der har stiftet partiet Stram Kurs.

Oplysningen kommer fra politiinspektør Mogens Lauridsen tirsdag aften.

- Vi modtog adskillige informationer fra forskellig side om, at rigtigt mange af vores utilpassede og nogle fra vores bandemiljøer ville prøve at have fat i ham, siger han.

Og det uanset, hvor Rasmus Paludan ville gennemføre sin demonstration.

Dertil kom de alarmerende informationer fra Københavns Politi om blandt andet fundet af en skarp håndgranat.

- Hvis det er den slags midler, man overvejer at bringe i anvendelse, så er både Rasmus Paludan og alle andre i nærheden af ham i farezonen, siger Mogens Lauridsen.

Han bekræfter, at der dermed er en potentiel risiko for nogens liv.

- Truslen mod ham som person og Stram Kurs' arrangementer var større, end da vi gav tilladelse til en demonstration, konkluderer politiinspektøren.

Indgrebet løber frem til klokken 15 onsdag, og Paludan har svaret igen ved at sige, at han agter at demonstrere i politikredsen igen klokken 15.01.

Dette har Københavns Vestegns Politi imidlertid ikke fået nogen skriftlig anmeldelse om tirsdag aften, lyder det fra Mogens Lauridsen.

- Når vi modtager den, vil vi vurdere situationen på ny, siger politiinspektøren.

