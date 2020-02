Anklagemyndigheden går efter en bødestraf på 120.000 kroner i sag om skjult reklame på de sociale medier.

For første gang er der rejst tiltale i en sag, hvor en privatperson i Danmark, der er kendt fra sociale medier, er mistænkt for skjult reklame.

Det skriver DR.

Den tiltalte er en populær influencer, der ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har lavet opslag med reklameindhold uden at skrive, at der netop var tale om reklame.

Tiltalen er rejst, efter at Forbrugerombudsmanden sidste år undersøgte 37 influenceres kommercielle opslag på sociale medier.

Den tiltalte er en af de 37 undersøgte personer.

DR har fået aktindsigt i anklageskriftet i sagen. Her fremgår det, at anklagemyndigheden går efter en bødestraf på 120.000 kroner. Alle forhold skal være begået i 2018 og 2019.

Også tre andre influencere er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, men det er endnu ikke besluttet, om der skal rejses tiltale mod dem.

Ifølge DR er den tiltalte influencer mistænkt for at have brudt markedsføringslovens paragraffer om skjult reklame og markedsføring rettet mod børn og unge.

/ritzau/