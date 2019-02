To skudepisoder, hvor ingen blev ramt, får politiet til at indføre dobbelt straf i Vollsmose.

Fyns Politi har som den første politikreds indført en såkaldt skærpet strafzone efter skyderier i Vollsmose. Loven om skærpede strafzoner trådte i kraft 1. januar.

Zonen omfatter dele af Vollsmose og betyder, at straffen for visse former for kriminalitet begået i området fordobles.

- Det er politiets vurdering, at der i øjeblikket er et kriminalitetsbillede i Vollsmose, som skaber en forståelig utryghed for de mange lovlydige beboere i området, siger politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Som begrundelse for at indføre zonen henviser Fyns Politi til to skudepisoder den 24. januar og den 29. januar. Ingen personer blev ramt, men politiet siger, at der er fundet spor, som godtgør, at begge episoder fandt sted.

