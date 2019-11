Det første offer for fredagens terrorangreb på London Bridge i den engelske hovedstad er blevet identificeret.

Den 25-årige Jack Meritt blev stukket og dræbt af gerningsmand Usman Khan.

Det skriver SkyNews.

Terroristen Usman Khan begyndte sit angreb fredag eftermiddag til en konference for tidligere indsatte i den historiske bygning Fishmongers Hall, der ligger ved London Bridge.

Her arbejdede den 25-årige Jack Merrit, der er uddannet fra University of Cambridge, som koordinator på konferencen.

Jack Merrits far har ifølge de britiske medier bekræftet, at det er hans søn, der er det ene døde offer for terrorangrebet. Det andet offer, en kvinde, er endnu ikke identificeret.

På Twitter skriver faren ifølge Skynews:

'Hvil i fred Jack: Du var en smuk sjæl, der altid tog de svages side.'

Den 28-årige terrorist Usman Khan var på prøveløsladelse efter at have afsonet en del af sin straf for at planlægge et terrorangreb. Det blev han dømt for i 2012.

Efter angrebet på London Bridge har den engelske premierminister Boris Johnson kritiseret tidlige prøveløsladelser.

»Jeg mener simpelthen ikke, at de automatiske, tidlige løsladelser, hvor man skærer halvdelen af en dom og lukker meget alvorlige, voldelige kriminelle ud tidligt, virker. Vi har tydelige beviser på, at det ikke virker,« sagde Boris Johnson til BBC.

Men offeret Jack Merrits far mener ikke, at hans søns død skal bruges som et argument for hårdere straffe.

'Min søn, Jack, som blev dræbt i angrebet, ville ikke ønske, at hans død blev brugt som et påskud til mere drakoniske domme og til at fængsle folk unødvendigt,' skrev faren David Merrit på twitter ifølge Skynews.

Mediet fortæller, at ofret Jack Merrit studerede jura på University of Manchester, inden han fra 2016 til 2017 gik på University of Cambridge.

Ifølge The Telegraph beskriver en af Jack Merrits kolleger - Serena Wright - den 25-årige som 'det sødeste, mest betænksomme og uselviske individ, jeg nogensinde har mødt'. Det skrev hun på Twitter og fortsatte:

'Jeg elskede ham så meget. Det varmeste hjerte, altid med tid til alle. Komplet uerstattelig- jeg vil sørge over tabet af ham og ære hans minde.'