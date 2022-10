Lyt til artiklen

Terrordømte og svindlere er hidtil de eneste, der har oplevet det; at få frataget sit danske statsborgerskab.

Men for fem unge mænd risikerer det at blive virkelighed, hvis retten finder dem skyldig i et voldeligt overfald tilbage i januar.

For første gang vil anklagemyndigheden nemlig gøre brug af en ny lovændring, der skal gøre det muligt at fratage personer deres danske statsborgerskab, hvis man bliver dømt for bandekriminalitet, og man samtidig har dobbelt statsborgerskab.

I sagen, der kører ved retten i Odense, er i alt ti mand tiltalt for grov vold, og for fem af dem kan sagen ende med, at de får frataget deres danske statsborgerskab.

Senioranklager Jacob Thaarup bekræfter overfor B.T., at det er første gang, at paragraffen er i brug.

De er tiltalt for at stå bag et voldeligt overfald på en parkeringsplads ved Odense Banegård tilbage i januar i år.

Her blev to personer overfaldet af maskerede mænd, der tildelte dem slag og knivstik.

Det ene offer pådrog sig så alvorlige skader, at personen endte i livsfare.

Det er anklagemyndighedens påstand, at overfaldet skete som led i en i en væbnet konflikt mellem to grupperinger, og derfor er de ti mænd tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf.

Hvis de tiltalte i sagen bliver dømt for bandekriminalitet, skal retten tage stilling til, om fem af de tiltalte skal have frataget deres danske statsborgerskab.

De fem mænd er i alderen 20 til 25 år og har enten, eller har krav på, statsborgerskab i henholdsvis Irak og Algeriet udover deres danske.

For en sjette tiltalt er man fra anklagemyndighedens side stadig i overvejelse, om man vil nedlægge påstand om fratagelse af hans statsborgerskab.

»Han har muligvis krav på at blive statsborger i det vestafrikanske land Togo,« siger senioranklager Jacob Thaarup hos Fyns Politi.

Fredag 28. oktober afgøres skyldsspørgsmålet, og såfremt de tiltalte bliver kendt skyldige, skal retten tage stilling til, om man vil skal fratage dem statsborgerskabet.

Tidligere har man frataget terrordømte deres danske statsborgerskab, ligesom man har gjort det med fire kvinder i Syrien, der fik frataget deres danske statsborgerskab på grund af deres tilslutning til Islamisk Stat.

Man har også tidligere frataget statsborgerskabet fra personer, hvis det har vist sig, at de har opnået dansk statsborgerskab på baggrund af falske oplysninger.