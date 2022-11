Lyt til artiklen

For første gang nogensinde sender Retten på Færøerne med en forvaringsdom en kriminel bag lås og slå på ubestemt tid.

En 30-årig mand er således vurderet til at være så farlig for andre, at en almindelig fængselsstraf ikke er nok.

»Anklagemyndigheden var af den opfattelse, at almindeligt fængsel ikke var tilstrækkeligt, idet den dømte har vist, at han gang på gang har begået grove lovovertrædelser mod tilfældige kvinder,« siger Katrin Thorsvig Hansen, chefanklager ved Færøernes Politi i en pressemeddelelse.

Den nu dømte var i retten tiltalt for to røverier og et voldtægtsforsøg. Forhold, som et nævningeting fandt ham skyldig i.

I retten kom det desuden frem, at den 30-årige flere gange tidligere er idømt lange fængselsstraffe for andre voldtægtsforsøg.

»På baggrund af oplysningerne om den dømte, herunder særligt den kriminalitet, som han tidligere er dømt for, krævede anklagemyndigheden, at han skulle forvares. Det var nævningetinget enig i, og det er vi meget tilfredse med,« lyder det fra anklageren.

Det er første gang nogensinde, at der bliver givet en forvaringsdom på Færøerne. En forvaringsdom er tidsubestemt, og en dømt kan dermed først blive løsladt, når det vurderes, at han ikke længere er til fare for andre.

Den 30-årige har to uger til at anke dommen.