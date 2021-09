Det var første »fulde« fredag, i mere end en forstand, længe i Jomfru Ane Gade.

Det gav Politiet masser af arbejde i »Gaden« efter både studiestart og gymnasiefester sendte folk i byen. Trods en del anholdelser, var der blot en enkelt voldssag fredag aften.

Det melder vagtchef hos Nordjyllands Politi, Bruno Brix, til B.T. Aalborg.

»Vi har en mand, der har anmeldt en anden mand for kvælertag i Ny Møllestræde (den smalle gyde mellem Jomfru Ane Gade og Vesterå, red.), ellers er det mest sager om 'uorden'.«

Den 150 meter lange festgade, Jomfru Ane Gade, måtte efter forårets gradvise genåbning, lukke 14 dage i juni fro at bremse smitten i Aalborg Centrum.

Coronaen har sluppet sit alvorligste tag og det betød, at der var fuld smæk på »Gaden«.

Derfor var rigeligt at se til natten igennem i den 150 meter lange festgade, men vagtchefen havde frygtet værre:

»Der har været rigtig mange mennesker i byen. Der gør selvfølgelig at der kommer de her 'uordenssager', men uden vanvittig mange anholdte. Man kan jo godt frygte værre med både studiestart og gymnasiefester, men vi har haft meget at lave. Men det skal man påregne, når der samles så mange mennesker. De er ligesom, når køerne slippes løs på marken hen på foråret ovenpå en lang vinter. 'Nu skal det ske!'« siger Bruno Brix.

Den 1. september kunne diskoteker og natklubber åbne med krav om coronapas. Til oktober ophæves også det krav.