Myndighederne i Taiwan har onsdag udleveret en dansk statsborger, som skal afsone resten af sin straf i Danmark.

Udvekslingen er den første af sin slags nogensinde mellem Danmark og Taiwan.

Det skriver det taiwanesiske medie Focus Taiwan.

Den danske statsborger er dømt for narkorelaterede forbrydelser i den kinesiske stat og er idømt en niårig fængselsstraf, som nu efter aftalen skal afsones i Danmark.

Fangeudvekslingen skete i forbindelse med en aftale, som både Danmark og Taiwan har underskrevet, og to danske politifolk har hentet den dømte i en lufthavn i byen Taoyuan.

Det taiwanesiske medie skriver, at fangeudvekslingen blev foreslået af Danmark, men der er ikke tidligere eksempler på, at dømte er blevet udleveret mellem Danmark og Taiwan.

Taiwan er delvist en selvstændig stat, der er under kinesisk styre, og hvor Kina råder over størstedelen af staten. I aftalen beskrives det, at Danmark har skrevet under på at imødekomme Taiwans krav om strafudmåling.

Ifølge mediet er politifolk og den dømte landet i Danmark.