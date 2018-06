Københavns Byret behandler onsdag en tilståelsessag, som er en del af sagskomplekset "Operation Greed."

København. I en stor anlagt sag om omfattende hæleri og fusk med moms og skat for op mod en halv milliard kroner satser anklagemyndigheden onsdag på den første dom.

Københavns Byret har nemlig en tilståelsessag på programmet, og her ventes en 24-årig mand at tilstå at have snydt statskassen for omkring 73 millioner kroner som en del af det store sagskompleks, som politiet har døbt "Operation Greed".

Det fremgår af retsmødebegæringen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Mandens forsvarer, advokat Allan Vistisen, har ingen kommentarer til retsmødet onsdag.

Ifølge retsmødebegæringen ventes den 24-årige blandt andet at tilstå skattesvig for i ledtog med andre gerningsmænd at have undladt at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med lønsedler i et firma.

Beløbet i dette forhold tæller lige knap 22 millioner kroner.

Der er kun afsat denne ene dag til retsmødet onsdag, og det ventes derfor, at der kan blive afsagt dom.

Samlet sidder 11 mænd lige nu varetægtsfængslet i sagen.

I alt er der 19 sigtede i sagen, hvor politiets bilagsmateriale fylder cirka 35.000 sider, er det tidligere blevet oplyst.

I forbindelse med sagen har politiet beslaglagt flere ejendomme og en stribe luksusbiler.

De 11 mænd blev fremstillet i grundlovsforhør 11. oktober sidste år.

Selv om der endnu ikke er blevet rejst tiltale, er sagen mod de andre blevet forhåndsberammet. Her er der afsat hele 70 retsdage, oplyste Maria Cingari, der er en af anklagerne i sagen.

Ved en aktion 10. oktober sidste år ransagede politiet over 40 adresser i og omkring København, i Østjylland og på Lolland. Desuden deltog tysk politi.

/ritzau/