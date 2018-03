Anklager kræver 60 dages betinget fængsel i den første ankesag ved landsretten om deling af sexvideo.

Viborg. En 20-årig mand fra Syddjurs står til mindst 60 dages betinget fængsel for at have delt en meget omtalt sexvideo med to 15-årige, som har seksuelt samkvem.

Det siger anklager Anne Damhus Kristensen, da Vestre Landsret i Viborg tirsdag behandler ankesagen med den unge mand.

Han blev 5. februar ved Retten i Randers fundet skyldig i at have delt videoen med i alt 12 personer.

Men han blev frifundet for at have krænket blufærdigheden hos modtagerne af videoen.

Det udløste en straf på 30 dages betinget fængsel.

Anklageren mener, at han også skal dømmes for blufærdighedskrænkelse, og hun gentager kravet fra byretten om mindst 60 dages betinget fængsel.

Den tiltalte går omvendt efter at blive frifundet eller sekundært at få en mildere straf, oplyser hans forsvarer, Dorthe Østerby.

Hovedpersonen selv gentager sin forklaring fra byretten om, at han anså de medvirkende i videoen for at være over 18 år.

- Ud fra det, der foregik i filmen, forbandt jeg det med, at det var voksne personer, siger han, da han tirsdag formiddag på ny afgiver forklaring.

Flere fra vennekredsen efterspurgte videoen, og så delte han den med dem uden at tænke nærmere over det, siger han.

Det faldt ham ikke ind, at han dermed gjorde noget kriminelt.

- Det virkede meget frivilligt, det, der foregik på videoen.

- Det var tydeligt, hun godt vidste, hun blev filmet, forklarer han om den 15-årige pige i videoen.

Netop fordi de to unge i videoen var 15 år, er der ifølge straffeloven tale om videredistribution af børnepornografisk materiale.

De to unge fra sexvideoen kræver en godtgørelse for tort på henholdsvis 100.000 kroner og 75.000 kroner.

Pigen blev ved byretten tilkendt en godtgørelse på 10.000 kroner.

Der er anlagt i alt ni prøvesager, som skal fastlægge strafniveauet i sagskomplekset, hvor flere end 1000 unge er sigtet.

De otte af sagerne er blevet afgjort ved byretterne i Lyngby, Aarhus og Randers.

De er alle endt med domme på mellem syv og 40 dages betinget fængsel.

Anklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt anket seks afgørelser til landsretten.

Sagen, der behandles tirsdag af Vestre Landsret, er den første af de ankede sager.

/ritzau/