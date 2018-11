Den første anholdelse i sagen om svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen er nu foretaget.

Det drejer sig om en mand med forbindelse til sagen. Han blev anholdt i i Johannesburg International Airport i Sydafrika af de lokale myndigheder på baggrund af en dansk arrestordre, da han forsøgte at rejse ud af landet.

Det oplyser Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse.

»Anholdelsen i Sydafrika er resultatet af en efterforskning i fremdrift og et stærkt internationalt samarbejde. Vores hovedfokus er fortsat at anholde den 64-årige hovedmistænkte, men i den samlede opklaring af svindelsagen fra Socialstyrelsen er anholdelsen af manden i lufthavnen et vigtigt skridt,« siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som også kaldes Bagmandspolitiet.

Den anholdte mand er blandt tre mistænkte personer, som er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

64-årige Britta Nielsen, der fortsat betragtes som den hovedmistænkte i svindelsagen, er stadig på fri fod.

Hun er sigtet for igennem 16 år at have svindlet med omkring 111 millioner kroner fra Socialstyrelsens særlige satspuljemidler.

»Manden i lufthavnen er anholdt, fordi vi mener, han har haft en hovedrolle i at bruge pengene, som savnes i Socialstyrelsen. Derfor er han sigtet for omfattende hæleri, som kan give op til otte års fængsel under særligt skærpende omstændigheder,« siger Thomas Anderskov Riis.

Han understreger, at der ikke er rejst tiltale i sagen, og at skyldsspørgsmålet alene afgøres ved domstolene.

Anholdelsen fandt sted tirsdag aften. Den anholdte mand er nu blevet varetægtsfængslet af en sydafrikansk domstol.

Han er tidligere i forløbet blevet varetægtsfængslet in absentia i Danmark.

Af hensyn til den samlede efterforskning har lokale myndigheder i Sydafrika og SØIK ønsket at holde anholdelsen hemmelig indtil nu.

Der vil nu blive sendt en officiel udleveringsanmodning til Sydafrika med henblik på at få manden retsforfulgt i Danmark.

»Jeg håber og tror på en smidig proces, men i sidste ende er spørgsmålet om udlevering naturligvis op til de lokale myndigheder og domstole,« siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis.

Både Sydafrika og Danmark har tiltrådt Udleveringskonventionen fra 1957.

Der er i Københavns Byret nedlagt navneforbud i forhold til manden.

