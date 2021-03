Den tidligere ejendomsmægler Peter Norvig har fået en ny sag på halsen.

På onsdag er han tiltalt ved Retten i Helsingør for at have udgivet sig for at være ejendomsmægler, selv om han er blevet frakendt retten til det.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, tiltales den tidligere kendismægler for at have optrådt som »piratmægler« i to omgange.

Dels ved at have benyttet titlen »ejendomsmægler« i en periode op til 27. november 2019 både på hjemmesiden www.livinghomes.dk og på adressen Islands Brygge 43 i København. Det var ifølge tiltalen »uberettiget, vildledende og i strid med sandheden«.

Og dels ved i perioden 5.-28. november 2018 at have været udpeget som ansvarlig ejendomsmægler i en salgsopstilling og at have fortsat med det, da der 28. november 2018 blev indgået en købsaftale, selv om han 6. november samme år blev frakendt sin godkendelse som ejendomsmægler ved en dom i Københavns Byret.

Godkendelsen som ejendomsmægler blev taget fra Peter Norvig, efter at han i en række tilfælde ikke til tiden leverede deponeringer tilbage til købere i forbindelse med annullerede bolighandler.

Den nu 60-årige Peter Norvig er i begge forhold i den aktuelle straffesag tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 131.

Den kan give bøde eller fængsel op til seks måneder til den, »som offentligt eller i retsstridig hensigt udgiver sig for at have en offentlig myndighed eller offentlig bemyndigelse til en virksomhed, eller som uden offentlig bemyndigelse udøver en virksomhed, til hvilken en sådan kræves, eller vedblivende udøver en virksomhed, til hvilken retten er ham frakendt«.

Den tidligere ejendomsmægler Peter Norvig viste stolt boligen frem, da han sammen med hustruen Hanne Nørrisgaard for en halv snes år siden boede i Danmarks dyreste hus – pragtvillaen Tusculum ved Bagsværd Sø nord for København.

For en måned siden stod det også klart, at Peter Norvig var blevet indehaver af danmarkshistoriens største bøde for at have overtrådt god ejendomsmæglerskik.

Det skete, da Københavns Byret ifølge Ejendomswatch afviste hans klagesag mod Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, som i sommer gav bøden til Norvig og ejendomsvirksomheden Living Homes, som han er direktør i. Bøden lød på 500.000 kroner til selskabet og 50.000 kroner til Peter Norvigs kone, ejendomsmægleren Hanne Nørrisgaard.

Sammen med hustruen Hanne Nørrisgaard solede Peter Norvig sig for en snes år siden i massiv succes på toppen af det lukrative marked for liebhaverboliger. Og sammen boede de dengang i Danmarks dyreste hus – den slotsagtige pragtvilla Tusculum ved Bagsværd Sø med statsministerens embedsbolig, Marienborg, som genbo.

I dag bor parret i en lejebolig i Nordsjælland, og i januar blev de også sigtet af Københavns Politi for at have svindlet med coronahjælpepakkerne for samlet 2,6 millioner kroner gennem ansøgninger om lønkompensation for ansatte.

B.T. har været i kontakt med Peter Norvigs forsvarer – advokat Morten Bjerregaard Nielsen – der ikke ønsker at udtale sig forud for onsdagens retssag i Helsingør.