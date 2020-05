Det begyndte som en historie om en ung mand, der fik nej til et job på grund af sit køn.

Men det endte med at blive en straffesag om afpresning, hvor den nu 27-årige mand fra Brøndby netop har fået en dom på 30 dages betinget fængsel.

Det skriver sn.dk.

For at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt, skal vi helt tilbage til 2016, hvor den unge mand søgte et job som 'garderobepige' på et diskotek.

Desværre for ham fik han afslag med den begrundelse, at: 'Vi søger desværre kun garderobepiger i øjeblikket.'

Den 27-årige følte sig forfordelt på grund af sit køn og klagede til Ligebehandlingsnævnet over kønsdiskrimination. Her fik han medhold, og diskoteket blev pålagt at betale ham 5000 kroner. i godtgørelse.

Han var dog lige lovlig utålmodig for at få pengene udbetalt.

Da han senere skrev til diskoteket for at få pengene udbetalt, truede han stedet med at melde dem til politiet, hvis ikke de ville indgå et forlig med ham.

Han gjorde også diskoteket opmærksom på, at en politianmeldelse ville få politiet til at være ekstra opmærksom på forholdene på stedet.

Det ville diskoteket dog ikke finde sig i. Sagen blev meldt til politiet, som mente, at der var tale om vaskeægte afpresning.

I denne uge blev sagen afgjort i Retten i Glostrup. Og i stedet for en godtgørelse for diskrimination, fik den forsmåede unge mand en straf på 30 dages betinget fængsel.

Ifølge Sjællandske blev diskoteket rent faktisk meldt til politiet og endte med at få en bøde for overtrædelsen af ligebehandlingsloven.