De førerløse biler kører stadig kun på forsøgsbasis nogle steder i verden. Og sådan vil det formentlig se ud i flere år endnu.

Men torsdag eftermiddag og aften fik Østjyllands Politi alligevel en lille forsmag på fremtiden.

Her var Østjyllands Politi en tur i det vestlige Aarhus for at lave færdselskontrol.

Det endte med 32 sigtelser, heraf 12 med klip – fordelt på 28 personer.

Tre af sagerne omhandlede kørsel uden førerret.

Men endnu mere mærkværdigt var det, da der i to af sagerne tilsyneladende slet ikke havde været nogen fører af bilen.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Sådan skulle det i hvert fald se ud.

I begge tilfælde forsøgte føreren nemlig at kravle om på bagsædet, da bilen blev standset af politiet.

Desværre for dem var det hele filmet af patruljebilens videokameraer, så de slap ikke for en sigtelse.

Og så lader de førerløse biler alligevel vente lidt på sig endnu.